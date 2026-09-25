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ΣΠΙΤΙ

Ψάρι: Έτσι θα φύγει η μυρωδιά του από το σπίτι

ψαρι
clock 16:22 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η μυρωδιά από το ψάρι μπορεί να επιμένει για ώρες μετά το μαγείρεμα, ειδικά στην κουζίνα και στα υφάσματα. Εκτός από τον καλό αερισμό, υπάρχουν μερικές απλές λύσεις με υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι.

Μπορείτε να βάλετε νερό με φέτες λεμονιού να σιγοβράσει για 10 με 15 λεπτά, ώστε οι ατμοί να περιορίσουν την έντονη οσμή. Εναλλακτικά, ένα μπολ με λίγο λευκό ξίδι στην κουζίνα για μερικές ώρες μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφησή της.

Εξίσου σημαντικό είναι να καθαρίσετε αμέσως τα σημεία όπου έμειναν υπολείμματα: τηγάνι, πάγκο και νεροχύτη, ενώ τα απορρίμματα του ψαριού καλό είναι να απομακρύνονται γρήγορα.

Όσο νωρίτερα αντιμετωπιστεί η πηγή της μυρωδιάς, τόσο πιο εύκολα καθαρίζει η ατμόσφαιρα του σπιτιού.

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