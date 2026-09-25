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ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρεις ανήλικους από υπόγειο αγωγό στη Θεσσαλονίκη

πυροσβεστική
clock 20:40 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45. 'Αμεσα κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα. 

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους, ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους.

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