«Απογειώθηκαν» οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια - Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα κατέγραψαν τον Αύγουστο τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ενισχύθηκαν κατά 16,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025. Σε επίπεδο ΕΕ, αντίθετα, οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,4%, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς την αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων, με άνοδο 16,3%, ενώ ακολούθησε η Ιρλανδία με αύξηση 14,4% σε ετήσια βάση. Στον αντίποδα, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειώθηκαν σε 10 κράτη-μέλη, με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στη Σλοβακία, όπου έφτασε το 61,2%. Ακολούθησε η Ισπανία με μείωση 15,8%.

Η πορεία των τιμών μέσα στο 2026 χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις. Η χρονιά ξεκίνησε με υποχώρηση 2,9%, ενώ τον Απρίλιο σημειώθηκε νέα πτώση 4,7%. Τον Μάιο, ωστόσο, οι τιμές ανέκαμψαν απότομα, καταγράφοντας αύξηση 8,1%, ενώ στους επόμενους μήνες ακολούθησαν ηπιότερες αυξήσεις σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.

Την ίδια ώρα, η αεροπορική κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σημαντική άνοδο κατά τη φετινή θερινή περίοδο. Από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις στην περιοχή. Μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν 708.980 πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 2,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 και κατά 5,7% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024. Στην Ελλάδα, οι συνολικές εμπορικές πτήσεις αυξήθηκαν τον ίδιο μήνα κατά 4,1%.

Ανοδικά κινήθηκε και η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Τον Αύγουστο καταγράφηκε αύξηση 5,1%, καθώς μέσω των συγκεκριμένων αεροδρομίων διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 6,78 εκατομμυρίων τον Αύγουστο του 2025.

Ακριβότερα και τα πακέτα διακοπών

Ανοδικά κινήθηκαν τον Αύγουστο και οι τιμές των οργανωμένων πακέτων διακοπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,2% σε ετήσια βάση, εν μέσω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων.

Τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των κρατών-μελών κατέγραψε το Βέλγιο, με τις τιμές των πακέτων διακοπών να ενισχύονται κατά 16,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ακολούθησε η Πορτογαλία με αύξηση 14,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Σουηδία με 12,8%. Έπονταν η Λιθουανία με 12,3% και η Ρουμανία με 11,9%.

Αντίθετη ήταν η εικόνα σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι τιμές των οργανωμένων διακοπών υποχώρησαν. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Εσθονία, όπου έφτασε το 21,1%, ενώ ακολούθησαν η Ισπανία με πτώση 5,2%, η Ιταλία με 4,8% και η Ιρλανδία με 0,4%.

Στην Ελλάδα, πάντως, οι τιμές των πακέτων διακοπών κινήθηκαν επίσης ανοδικά. Συγκεκριμένα, το κόστος τους τον Αύγουστο ήταν αυξημένο κατά 6,3% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

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