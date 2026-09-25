Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα για τις κυβερνητικές ρυθμίσεις σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις:





Η ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση σήμερα προς ψήφιση στη βουλή, είναι μια ρύθμιση – πρόκληση για το σύνολο του ελληνικού λαού. Επιχειρεί απροκάλυπτα να “βγάλει λάδι” τα διάφορα γαλάζια λαμόγια και τους επιτήδειους που έφαγαν εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκανε τα πάντα προκειμένου να μείνουν στο απυρόβλητο οι δικοί της υπουργοί. Η κυβέρνηση τώρα πάει να καλύψει και όλους όσοι έκλεψαν το βιός των αγροτών όλα αυτά τα χρόνια.

Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Τα πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ που στερήθηκαν οι πραγματικοί παραγωγοί να δοθούν τώρα στους βιοπαλαιστές αγρότες. Να υπερψηφιστεί εδώ και τώρα η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την άμεση παύση κάθε ποινικής δίωξης και την ακύρωση όλων των ποινών των αγροτών που συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

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