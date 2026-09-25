Η 87χρονη Μαρικάρμεν συγκινεί μέσα από το νοσοκομείο μετά τη βίαιη έξωσή της

Επί 71 χρόνια το διαμέρισμα στη Μαδρίτη ήταν το σπίτι της. Την Τετάρτη, ύστερα από τέσσερις απόπειρες έξωσης, η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ το εγκατέλειψε πάνω σε φορείο, χωρίς να μπορέσει να πάρει τα προσωπικά της αντικείμενα.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν. Έξω από το κτίριο, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν και να προσπαθήσουν να εμποδίσουν την έξωσή της.

Η ίδια έχει γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ευάλωτοι άνθρωποι όταν κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους.

«Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα ώστε άλλοι να μάθουν να παλεύουν για το δικό τους», είπε η Μαρικάρμεν την Παρασκευή, μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα το Συνδικάτο Ενοικιαστών της Μαδρίτης, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έξωση.

«Δεν με άφησαν μόνη ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Εγώ είμαι η οικογένειά τους κι εκείνοι η δική μου», είπε εμφανώς συγκινημένη για τους ακτιβιστές, τους νέους ανθρώπους που την υπερασπίστηκαν και τη δικηγόρο της.

«Το σπίτι μου ήταν η ζωή μου και τώρα πρέπει να το αφήσω πίσω. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Δεν μπορέσαμε να σώσουμε το σπίτι μου, αλλά σας παρακαλώ, συνεχίστε να αγωνίζεστε», πρόσθεσε. Ζήτησε να αντιμετωπιστεί «μια για πάντα» το πρόβλημα με τα λεγόμενα «αρπακτικά» επενδυτικά κεφάλαια και αναφέρθηκε στη διαδήλωση που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στην Πουέρτα δελ Σολ, ώστε, όπως είπε, «να μην υπάρξουν άλλες περιπτώσεις» σαν τη δική της.

Έρευνα για τη στάση της αστυνομίας

Την Παρασκευή, η αντιπροσωπεία της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη ζήτησε από τον επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας στην πόλη, Χαβιέρ Γκαλβάν, να διερευνήσει τη στάση αστυνομικών κατά την επιχείρηση έξωσης.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Φρανθίσκο Μαρτίν, δήλωσε στο Servimedia ότι η «συντριπτική πλειονότητα» των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι της 87χρονης διαμαρτυρήθηκε ειρηνικά. Αναγνώρισε ότι υπήρξαν στιγμές έντασης και περιστατικά στα οποία διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, πρόσθεσε όμως ότι υπήρξαν και εικόνες από την αντίδραση ορισμένων αστυνομικών «που δεν μας άρεσαν».

Στην επιχείρηση έξωσης, στην οδό Αλκάλδε Σάινθ δε Μπαράντα, συμμετείχαν περισσότεροι από 200 αστυνομικοί

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