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GOSSIP - LIFESTYLE

Βερλέκης: «Οι Κρητικοί με αγαπούν και τους αγαπώ επίσης»

β
clock 16:00 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Νίκος Βερλέκης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό hello και αναφέρθηκε στη σειρά "Δυο Μαύρα πουκάμισα" και την αγάπη που τρέφει για το νησί μας.

Ξεκινώ με τη συμμετοχή σας στην καινούργια σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα». Τελικά νομίζω πως είναι στο κάρμα σας να πρωταγωνιστείτε σε δουλειές που σχετίζονται με την Κρήτη, αν σκεφτούμε ότι έχετε λάβει μέρος ήδη σε τέσσερις την τελευταία εικοσαετία.

Ανέλαβα χαρακτήρα Κρητικού για πρώτη φορά το 1983, στη σειρά του Αλέξη Δαμιανού «Ο Παράνομος», όπου πρωταγωνιστούσα. Από τότε με ταύτισαν με τους ρόλους Κρητών και, σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται ένας αντίστοιχος, μου τον εμπιστεύονται. Η αλήθεια είναι ότι οι Κρητικοί με αγαπούν και τους αγαπώ επίσης.

Να θεωρήσουμε πως αισθάνεστε Κρητικός;

Με έναν τρόπο, είμαι Κρητικός διότι η σύζυγός μου κατάγεται από το νησί.

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