Ένωση Ηρακλείου: Νέο ωράριο για την παραλαβή οινοσταφύλων στο Οινοποιείο Παλιανής

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Σε τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας του Οινοποιείου στην Παλιανή προχωρά η Ένωση Ηρακλείου, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης περιόδου του τρύγου.

Η αλλαγή αφορά την παραλαβή των ποικιλιακών οινοσταφύλων και τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ένωσης προς τους παραγωγούς-μέλη της, το νέο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα έως Σάββατο: 09:30 – 15:00

Κυριακή: Κλειστά

Η διοίκηση της Ένωσης συστήνει στους αμπελουργούς να προγραμματίσουν τις κοπές και τη μεταφορά των σταφυλιών τους βάσει του νέου πλαισίου λειτουργίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται η σημασία της τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών (συγκομιδή σε κλούβες την ίδια ημέρα της κοπής και έλεγχος ωριμότητας) για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της σοδειάς.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή συντονισμό της παράδοσης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

2810792108

2810791776

2810378148

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