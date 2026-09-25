Ένωση Ηρακλείου: Νέο ωράριο για την παραλαβή οινοσταφύλων στο Οινοποιείο Παλιανής

Σε τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας του Οινοποιείου στην Παλιανή προχωρά η Ένωση Ηρακλείου, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης περιόδου του τρύγου.
Η αλλαγή αφορά την παραλαβή των ποικιλιακών οινοσταφύλων και τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ένωσης προς τους παραγωγούς-μέλη της, το νέο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Δευτέρα έως Σάββατο: 09:30 – 15:00
Κυριακή: Κλειστά
Η διοίκηση της Ένωσης συστήνει στους αμπελουργούς να προγραμματίσουν τις κοπές και τη μεταφορά των σταφυλιών τους βάσει του νέου πλαισίου λειτουργίας.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται η σημασία της τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών (συγκομιδή σε κλούβες την ίδια ημέρα της κοπής και έλεγχος ωριμότητας) για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της σοδειάς.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή συντονισμό της παράδοσης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
2810792108
2810791776
2810378148
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