ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Δημήτρη Παπαδοβασιλάκη

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Συλλυπητήρια Δήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του αγαπημένου μας συντρόφου, οδοντιάτρου Δημήτρη Παπαδοβασιλάκη.

Ο σύντροφος Δημήτρης υπηρέτησε για πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια και ανιδιοτελή διάθεση για προσφορά, παραμένοντας σταθερός στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας. Παράλληλα, ως επιστήμονας και άνθρωπος, απολάμβανε της βαθιάς τιμής, της αγάπης και του σεβασμού της τοπικής κοινωνίας της Μεσαράς και ολόκληρου του νομού Ηρακλείου. Διακρίθηκε για το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, το ήθος, την ευγένεια και την αφοσίωσή του στον συνάνθρωπο, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.

Στην οικογένεια και τους φίλους του απευθύνουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

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