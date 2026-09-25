Νέα εποχή για την Περιφέρεια Κρήτης: Πρώτη συνεδρίαση στο νέο βιοκλιματικό κτίριο και τέλεση αγιασμού

Στο νέο, σύγχρονο και βιοκλιματικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Της έναρξης των εργασιών προηγήθηκε η τελετή αγιασμού, από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο ο οποίος συγχαίροντας τον Περιφερειάρχη για το έργο τόνισε πως σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας περιόδου για τον θεσμό και τη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης αναφέρθηκε στην πνευματική και οραματική αξία του νέου χώρου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ένα «στολίδι» και το νέο κέντρο των αποφάσεων και του προγραμματισμού για το νησί.

Όπως επεσήμανε, η ανανέωση των κτιριακών υποδομών προσφέρει την ευκαιρία για μια ευρύτερη ανανέωση σκέψεων, ιδεών και οραματισμών, με στόχο να χτιστεί η Κρήτη του αύριο πατώντας σταθερά στις παραδόσεις και τις αξίες του χθες.

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Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη διοικητική αξία του νέου κτιρίου, αναφέροντας πως πρόκειται για έναν σύγχρονο βιοκλιματικό χώρο 6.800 τετραγωνικών μέτρων που βοηθά στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής ενώ παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το κτίριο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, χωρίς να ληφθεί δάνειο.

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Σημείωσε, επίσης, ότι ο σχεδιασμός του είναι ανθρωποκεντρικός και έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξυπηρετώντας πρωτίστως τους εργαζόμενους και τους πολίτες, αποτελώντας έτσι πρότυπο για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα. Παράλληλα, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας πως «η Κρήτη μας ενώνει» και ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί ανάμεσα στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι, καθώς κοινός σκοπός όλων μέσα από τη συνεργασία είναι να παραδοθεί μια καλύτερη Κρήτη στις επόμενες γενιές.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Σοφία Μαλανδράκη εστίασε στη δημοκρατική και κοινωνική σημασία της νέας αίθουσας συνεδριάσεων. Σύμφωνα με την ίδια, η νέα αίθουσα έχει τον ρόλο να «θεραπεύει τη δημοκρατία» προάγοντας τον ουσιαστικό διάλογο, ο οποίος αναπτύσσεται μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών απόψεων.

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