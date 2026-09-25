ΠΑΡ.25 Σεπ 2026 12:43
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Χώρισαν Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη;

καληφώνη
clock 14:00 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η εκπομπή Happy Day αποκάλυψε πως ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη χώρισαν.

«Το μικρόβιο του χωρισμού εγώ θα πω, όχι για την Αθηναΐδα. Από τη μία η Ανδρομάχη και από την άλλη η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Υπήρξαν διάφορες φήμες που τους ήθελαν με τον Χρήστο Μάστορα χωριστά το καλοκαίρι», είπε η Τίνα Μεσσαροπουλου

Τότε, η Σταματίνα Τσιμτσιλή συμπλήρωσε: «Ήταν μαζί στην Πάρο. Υπήρξε ένα σενάριο ότι υπήρξε μία παρεξήγηση, αλλά εκεί ουσιαστικά το ζευγάρι το ξεπέρασε».

«Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστούν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι όντως υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους μέσα στο καλοκαίρι, ξαναήταν μαζί, την ξεπέρασαν αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα και νομίζω ότι ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός γιατί η Γαρυφαλλιά έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της. Βρήκε νέο σπίτι μόνη της. Ελπίζω να διαψευστώ» πρόσθεσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.  

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Έγινε γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη

Αεράκης για Μαντζώρο: "Τα νέα είναι ευχάριστα, έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες που υπέστη το εγκεφαλικό"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χρήστος Μάστορας Χωρισμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis