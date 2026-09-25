Χώρισαν Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη;

Η εκπομπή Happy Day αποκάλυψε πως ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη χώρισαν.

«Το μικρόβιο του χωρισμού εγώ θα πω, όχι για την Αθηναΐδα. Από τη μία η Ανδρομάχη και από την άλλη η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Υπήρξαν διάφορες φήμες που τους ήθελαν με τον Χρήστο Μάστορα χωριστά το καλοκαίρι», είπε η Τίνα Μεσσαροπουλου

Τότε, η Σταματίνα Τσιμτσιλή συμπλήρωσε: «Ήταν μαζί στην Πάρο. Υπήρξε ένα σενάριο ότι υπήρξε μία παρεξήγηση, αλλά εκεί ουσιαστικά το ζευγάρι το ξεπέρασε».

«Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστούν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι όντως υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους μέσα στο καλοκαίρι, ξαναήταν μαζί, την ξεπέρασαν αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα και νομίζω ότι ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός γιατί η Γαρυφαλλιά έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της. Βρήκε νέο σπίτι μόνη της. Ελπίζω να διαψευστώ» πρόσθεσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Έγινε γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη

Αεράκης για Μαντζώρο: "Τα νέα είναι ευχάριστα, έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες που υπέστη το εγκεφαλικό"