Μπάσκετ: Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του ελληνικού μπάσκετ η απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο προπονητής που το 1994 είχε οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς άφησε την τελευταία πνοή του σήμερα (25/9) σε ηλικία 77 ετών. Ένας προπονητής με εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών, ο Σούλης Μαρκόπουλος διετέλεσε τεχνικός των ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Μακεδονικού και Αμαρουσίου.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος αφιέρωσε ουσιαστικά ολόκληρη τη ζωή του στο μπάσκετ, αρχικά ως αθλητής και στη συνέχεια ως προπονητής, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε αρκετές από τις σημαντικότερες ομάδες της χώρας. Η παρουσία του στα παρκέ άρχισε το 1967, όταν αγωνίστηκε στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών, όπου παρέμεινε μέχρι το 1972. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Δημόκριτου, στον οποίο ολοκλήρωσε την αγωνιστική του καριέρα το 1978.

Έκανε τα πρώτα βήματα της προπονητικής καριέρας του στον Δημόκριτο Θεσσαλονίκης.

Την περίοδο 1993-94, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αρχικά ως βοηθός προπονητή και, όταν αποχώρησε ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ως πρώτος προπονητής. Βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας κατά την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το Μάρτιο του 1994. Την ίδια χρονιά οδήγησε το σύλλογο μέχρι τον τελικό των play-off της Α1.

Το 2008 ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής της χρονιάς, ενώ την επόμενη περίοδο, 2008-09, οδήγησε το Μαρούσι στην 3η θέση του Πρωταθλήματος.

Το 2009 επέστρεψε για τρίτη θητεία στον ΠΑΟΚ όπου και εργάστηκε μέχρι τον Μάιο 2017.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2010 σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 89-82 όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος έγραψε ιστορία, κοουτσάροντας για 489η φορά στην κατηγορία. Με εκείνη προσπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια από καταβολής Α' Εθνικής.

Το 2019, μετά από δυο χρόνια απουσίας επέστρεψε τους πάγκους για λογαριασμό του Άρη. Ωστόσο στις 9 Δεκεμβρίου 2019, υπέβαλλε τη παραίτηση του, λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων.