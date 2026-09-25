Εκλογές ΤΟΕΒ Ιεράπετρας: Πού και πώς ψηφίζετε αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

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Σε τροχιά εκλογών βρίσκεται ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ιεράπετρας, με τις κάλπες να ανοίγουν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει από τις 08:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, με τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας να απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή με στόχο την ανανέωση και ένα νέο ξεκίνημα για τον οργανισμό.

Για την διευκόλυνση των παραγωγών και των μελών, ο Αγροτικός Σύλλογος προχώρησε στη δημιουργία μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής εφαρμογής. Μέσω αυτής, οι ψηφοφόροι μπορούν να πληκτρολογήσουν το ονοματεπώνυμό τους και να μάθουν άμεσα αν έχουν δικαίωμα ψήφου, καθώς και το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο πρέπει να μεταβούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η ανακοίνωση:

Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας ενημερώνει τα μέλη του ότι, ενόψει των εκλογών του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, δημιουργήθηκε - με πρωτοβουλία του Συλλόγου - μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας κάθε μέλος μπορεί να ενημερωθεί:



- αν έχει δικαίωμα ψήφου,

- πού ψηφίζει,

- καθώς και για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της εκλογικής διαδικασίας.

Δείτε την εφαρμογή εδώ: https://agrotikosierapetras.gr/mathe-pou-psifizeis-stis-ekloges-tou-toev-ierapetras/





Καλούμε όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές και να στηρίξουν την προσπάθεια για ανανέωση και ένα νέο ξεκίνημα στον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας.

Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη!

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