ΠΑΓΝΗ: Βλάβη σε ακτινοσκοπικό μηχάνημα - Που στέλνουν τους ασθενείς για εξετάσεις

Εκτός λειτουργίας εδώ και περίπου δύο μήνες βρίσκεται ακτινοσκοπικό μηχάνημα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα ασθενείς που χρειάζονται συγκεκριμένες εξετάσεις να παραπέμπονται στο Βενιζέλειο και σε άλλα νοσοκομεία.

Μεταξύ των εξετάσεων είναι η ERCP, μια εξειδικευμένη ενδοσκοπική, διαγνωστική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για παθήσεις των χοληφόρων και του παγκρέατος.

Στο ίδιο ακτινοσκοπικό μηχάνημα πραγματοποιούνται και εξετάσεις βαριούχου υποκλυσμού, μέσω των οποίων γίνεται ακτινολογική απεικόνιση του παχέος εντέρου.

Για την εξέταση χρησιμοποιείται σκιαγραφική ουσία με βάριο, η οποία εισάγεται στο έντερο μέσω ειδικού σωλήνα και επιτρέπει την καλύτερη απεικόνιση του παχέος εντέρου και τυχόν αλλοιώσεων.

Το πρόβλημα έχει προκαλέσει την ταλαιπωρία ασθενών που χρειάζονται τις συγκεκριμένες εξετάσεις και χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Ηρακλειώτισσας, η οποία διαμαρτυρήθηκε στις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει την εξέταση που της είχε συνταγογραφηθεί σε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, από την διοίκηση έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι η βλάβη θα αποκατασταθεί σύντομα, ώστε το μηχάνημα να τεθεί και πάλι σε λειτουργία και να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ασθενείς που χρειάζονται τις συγκεκριμένες εξετάσεις.

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