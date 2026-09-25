ΚΚΕ: Σε απόγνωση οι αμπελουργοί της χώρας από την κατάρρευση των τιμών των σταφυλιών

Ερώτηση βουλευτών ΚΚΕ:

Θέμα: Σε απόγνωση οι αμπελουργοί της χώρας από την κατάρρευση των τιμών των σταφυλιών, το υπέρογκο κόστος παραγωγής και τις επιπτώσεις της διεθνοποιημένης καπιταλιστικής αγοράς.

Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αμπελουργοί σε ολόκληρη τη χώρα, όπως καταγγέλλουν με παρεμβάσεις τους τόσο η ΚΕΟΣΟΕ όσο και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελουργών Αρχάνων Ηρακλείου. Οι τιμές παραγωγού έχουν κατακρημνιστεί έως και 60%, φτάνοντας σε εξευτελιστικά επίπεδα (έως 0,20€/kg για τα οινοστάφυλα και 0,50-0,70€/kg για τα επιτραπέζια), τα οποία δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα καλλιέργειας. Παράλληλα, η κερδοσκοπία των εμπορικών ομίλων και των σουπερμάρκετ εκτινάσσει τις τιμές στο ράφι στα 2,60€ έως 3,80€/kg (απόκλιση έως και 240%), επιβαρύνοντας δυσβάσταχτα τα λαϊκά νοικοκυριά.

Ταυτόχρονα, οι αθρόες εισαγωγές φθηνών οίνων στο πλαίσιο της ΚΑΠ, της συμφωνίας Mercosur κλπ, οι παράνομες «ελληνοποιήσεις», η εκτόξευση των τιμών σε ενέργεια, πετρέλαιο και εφόδια, καθώς και η παντελής έλλειψη προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα, οδηγούν τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις σε οικονομικό αφανισμό και στην εγκατάλειψη της γης.

Οι αμπελουργικοί φορείς ζητούν:

- Έκτακτη οικονομική ενίσχυση: Άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των αμπελουργών (με 150€/στρέμμα ή τη διαφορά από τις περσινές τιμές για τα οινοστάφυλα και έως 550€/στρέμμα για τα επιτραπέζια) για την κάλυψη της ζημιάς και του αυξημένου κόστους καλλιέργειας.

- Μείωση του κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, δραστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ (0%) στα αγροτικά εφόδια και μέσα.

- Ουσιαστικούς ελέγχους: Πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων, της αισχροκέρδειας και της παράνομης οινοποίησης επιτραπέζιων σταφυλιών.

- Στήριξη της παραγωγής: Σύνδεση της ενίσχυσης με την παραγωγή, ένταξη στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, πλήρης κάλυψη των ζημιών και χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων υποδομής (άρδευση, ενεργητική προστασία ΕΛΓΑ κλπ).

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αμπελουργικών φορέων;

Οι Βουλευτές

Γκιόκας Γιάννης

Συντυχάκης Μανώλης

Δελής Γιάννης

Έξαρχος Νίκος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κομνηνάκα Μαρία

Λαμπρούλης Γιώργος

Μαρίνος Γιώργος

Μεταξάς Βασίλης

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης

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