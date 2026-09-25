Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Έσπασαν τζάμια, έντρομοι έτρεξαν οι πελάτες ξενοδοχείου (βίντεο)

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Κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου κατέγραψε τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας, στην Πλάκα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ ακούγεται ο δυνατός κρότος της έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνονται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του ωστικού κύματος.

Αμέσως μετά την έκρηξη, πελάτες του ξενοδοχείου καταγράφονται να τρέχουν έντρομοι, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το σημείο. Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

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