«Ριφιφί»: Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία πίσω από την Όλγα και το παιδί που δεν πρόλαβε να σωθεί

Από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά πρότζεκτ της τελευταίας περιόδου είναι το «Ριφιφί», η σειρά του Alpha σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή. Μια σειρά μυθοπλασίας που, ακόμη κι αν δεν την έχεις παρακολουθήσει, πιθανότατα γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται. Ή, τουλάχιστον, νόμιζες ότι γνώριζες, μέχρι να φτάσει στην οθόνη και το τελευταίο επεισόδιο.

Γιατί το «Ριφιφί» δεν είναι μόνο η ιστορία μιας ληστείας που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Είναι και η ιστορία ενός παιδιού που δεν σώθηκε ποτέ, μιας πληγής που έμεινε ανοιχτή και μιας μητέρας που θα κουβαλά για πάντα την απώλεια. Και κάπου εδώ η μυθοπλασία κάνει ένα βήμα πίσω, αφήνοντας χώρο σε μια πραγματική ιστορία. Μια ιστορία σκληρή, τραγική και συγκλονιστική, που είχε απασχολήσει ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Όλγα αποκαλύπτει το τραύμα που τη σημάδεψε

Παράλληλα με την πραγματική υπόθεση του ριφιφί του 1992, η Όλγα, η κεντρική ηρωίδα της σειράς και εγκέφαλος της ληστείας, ξεδιπλώνει σταδιακά το δικό της παρελθόν. Οι επιλογές της και οι αποφάσεις που παίρνει συνδέονται με μια τραγωδία που έχει καθορίσει τη ζωή της. Ήδη πριν από την πρεμιέρα της σειράς, ο Σωτήρης Τσαφούλιας είχε αποκαλύψει πως μέσα στα έξι επεισόδια θα παρουσιαζόταν ακόμη μία ιστορία που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα. Δεν είχε, όμως, δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η αποκάλυψη ήρθε στο πέμπτο επεισόδιο.

Η Όλγα, την οποία υποδύεται η Ευαγγελία Μουμούρη, έρχεται αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο τραύμα της και μέσα από τη δική της ιστορία οι τηλεθεατές γνωρίζουν μία δεύτερη, πραγματική υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Πρόκειται για την τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη.

Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη

Η ιστορία μάς μεταφέρει στο 1999. Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν social media και η διάδοση μιας είδησης δεν γινόταν με τη σημερινή ταχύτητα, υπήρχαν όμως οι τηλεοπτικοί σταθμοί και μια κοινωνία που μπορούσε να κινητοποιηθεί όταν μια ανθρώπινη ιστορία έφτανε στις οθόνες της. Μία από τις υποθέσεις που συγκλόνισαν εκείνη τη χρονιά την Ελλάδα ήταν αυτή του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλλη.

Ο Παναγιώτης ήταν μόλις 18 μηνών όταν διαγνώστηκε με λευχαιμία. Ο πατέρας του, Στρατής Βασιλέλλης, οικοδόμος από τη Μυτιλήνη, έδινε τη δική του μάχη προκειμένου να βρει έναν τρόπο να σώσει το παιδί του. Οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια πως η ελπίδα βρισκόταν στη μεταφορά του μικρού στο νοσοκομείο Memorial στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κόστος, όμως, ήταν δυσβάσταχτο. Χρειαζόταν περίπου 100.000.000 δραχμές, ένα ποσό που αντιστοιχούσε περίπου σε 300.000 ευρώ. Η οικογένεια αδυνατούσε να συγκεντρώσει τα χρήματα. Έτσι, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την περιπέτεια του παιδιού μέσα από τα τηλεοπτικά κανάλια και να ζητήσει τη βοήθεια του κόσμου. Η ανταπόκριση ήταν τεράστια.

Άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας ευαισθητοποιήθηκαν και προσέφεραν ό,τι μπορούσαν. Μέσα από ένα πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης, το απαιτούμενο ποσό συγκεντρώθηκε. Για την οικογένεια Βασιλέλλη, όλα έδειχναν πως η μεγάλη προσπάθεια είχε στεφθεί με επιτυχία. Τα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί και ο Παναγιώτης θα μπορούσε να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο που η περιπέτεια δεν είχε τελειώσει.

Ο νόμος του 1931

Την ώρα που η οικογένεια πίστευε πως είχε βρεθεί η λύση, ένας νόμος του 1931 ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα. Η Τράπεζα ενημέρωσε την οικογένεια πως τα χρήματα δεν μπορούσαν να εκταμιευθούν, καθώς ο λογαριασμός δεν είχε χαρακτηριστεί εξαρχής ως ερανικός. Παρά τις εκκλήσεις της οικογένειας, αλλά και τη λαϊκή απαίτηση να βρεθεί λύση, η κατάσταση δεν μπορούσε να αλλάξει. Τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει ο κόσμος για να βοηθήσει τον μικρό Παναγιώτη παρέμεναν ουσιαστικά δεσμευμένα. Ο χρόνος, όμως, περνούσε. Ο μικρός δεν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, όπου υπήρχε η ελπίδα ότι θα μπορούσε να λάβει τη θεραπεία που χρειαζόταν. Στις 5 Μαρτίου 2001, ο Παναγιώτης Βασιλέλλης άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν μόλις λίγων ετών.

Ο αγώνας της οικογένειας για δικαίωση

Μετά τον θάνατο του παιδιού τους, οι γονείς του δεν σταμάτησαν να αναζητούν δικαίωση. Η υπόθεση πήρε τη νομική οδό και ακολούθησε έναν μακρύ και ψυχοφθόρο δικαστικό αγώνα. Η υπόθεση έφτασε μέχρι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ωστόσο, η δικαίωση που περίμενε η οικογένεια δεν ήρθε ποτέ. Κανείς δεν κρίθηκε νομικά υπεύθυνος. Η υπόθεση αντιμετωπίστηκε στη βάση ότι όλοι είχαν εφαρμόσει τον ισχύοντα νόμο. Και κάπως έτσι, μια ιστορία που ξεκίνησε με την προσπάθεια μιας οικογένειας να σώσει το παιδί της κατέληξε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις της εποχής, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο ερωτηματικό. Η κοινωνία είχε ανταποκριθεί. Τα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί. Η ελπίδα είχε επιστρέψει. Όμως ο Παναγιώτης δεν πρόλαβε να ταξιδέψει για τη θεραπεία που αναζητούσε η οικογένειά του.

Χρόνια αργότερα, η ιστορία του επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από το «Ριφιφί». Και αυτή είναι ίσως η πιο σκληρή πλευρά της σειράς, πίσω από τη μυθοπλασία και την ιστορία της ληστείας του 1992, υπάρχει μια πραγματική ανθρώπινη ιστορία που δεν αφορά μόνο ένα έγκλημα, αλλά την απώλεια, την αδικία και έναν αγώνα για δικαίωση που δεν έφτασε ποτέ στο τέλος που περίμεναν οι άνθρωποι που τον έδωσαν.

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