Περιφέρεια Κρήτης: Τιμητική εκδήλωση στο Ρέθυμνο αφιερωμένη στην Ελληνίδα και στον Έλληνα εκπαιδευτικό

Σε μία ατμόσφαιρα φορτισμένη με συγκίνηση και νοσταλγία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο, η τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Σε ένα οδοιπορικό μνήμης, όπου το παρελθόν της σχολικής αίθουσας συναντήθηκε με την ηθική αναγνώριση του παρόντος, τιμήθηκαν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου που αφυπηρέτησαν τα έτη 2024 και 2025, έχοντας επιτελέσει στο ακέραιο το καθήκον τους απέναντι στην κοινωνία και τη νέα γενιά. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία αναλογισμού του πνευματικού βάρους του έργου τους και απόδοσης τιμής σε όσους αφιέρωσαν τη ζωή τους στη διδασκαλία, αναδεικνύοντας τον σημαντικό πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης ως θεμέλιο για την ανάπτυξη και τη συνοχή της κοινωνίας μας.

Τη σημασία και την καθιέρωση του θεσμού παρουσίασε η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, η οποία ανέφερε: «Σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης εκπληρώνει ένα χρέος τιμής και ευγνωμοσύνης απέναντι σε εσάς, τους ακούραστους εργάτες του πνεύματος. Το αποτύπωμά σας στις σχολικές αίθουσες και στις ψυχές των μαθητών σας παραμένει ανεξίτηλο και η παρακαταθήκη σας αποτελεί το πιο στέρεο θεμέλιο για το μέλλον του τόπου μας».

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Θεόδωρος Ελευθεράκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: "Από την Τάξη στην Κοινωνία: «Πεσταλότσια» Αγάπη και Δημοκρατικό Μελίσσι ως Παρακαταθήκη του Εκπαιδευτικού.

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Παρόντες στην εκδήλωση ήταν εκπρόσωποι της εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, εκπροσωπώντας την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου, ο Πανοσιολογιώτατος Ηγούμενος Βασίλειος. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας, από τον Δήμο Ρεθύμνου ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Νίκος Προβιάς καθώς επίσης ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νεκτάριος Παπαδογιάννης.

Από πλευράς των συνδιοργανωτών συμμετείχαν ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Λάμπρος Καρβούνης, και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Μιχάλης Φωτάκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Ορχήστρα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

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