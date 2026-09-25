Ο Σι Τζινπίνγκ ξέσπασε σε γέλια όταν ο Τραμπ του έδειξε το «πορτρέτο» του Μπάιντεν

Ένα στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ του παρουσίασε το σημείο της «Presidential Walk of Fame», όπου αντί για πορτρέτο του Τζο Μπάιντεν έχει τοποθετηθεί εικόνα ενός autopen.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στον διάδρομο της Δυτικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος σταμάτησε μπροστά από το συγκεκριμένο κάδρο και το υπέδειξε στον Κινέζο ομόλογό του. Ο Τραμπ εξήγησε στον Σι τι απεικόνιζε η εικόνα, με τον Κινέζο πρόεδρο να ξεσπά σε γέλια. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος και στη συνέχεια αναπαράχθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ τον Σεπτέμβριο του 2025 και περιλαμβάνει εικόνες και αναφορές σε Αμερικανούς προέδρους κατά μήκος της Δυτικής Πτέρυγας. Στη θέση που αντιστοιχεί στον Τζο Μπάιντεν, ωστόσο, έχει τοποθετηθεί μια εικόνα που παραπέμπει στη χρήση του autopen, συσκευή η οποία μπορεί να αναπαράγει μια υπογραφή με πραγματικό μελάνι.

Η χρήση του autopen από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο κριτικής από τον Τραμπ. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι ο Μπάιντεν βασιζόταν υπερβολικά στη συγκεκριμένη συσκευή, ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι η χρήση του autopen για επίσημα έγγραφα γινόταν με την έγκρισή του.

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