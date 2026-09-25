Θρίλερ στην Πλάκα: Διαρροή αερίου «δείχνουν» οι έρευνες – 5 αγνοούμενοι στα συντρίμμια

Διαρροή φυσικού αερίου είναι το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές ως αιτία για την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί στο σημείο όπου κατέρρευσε κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν άνδρες της ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και ομάδες που χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων. Παράλληλα, έχουν μεταφερθεί μηχανήματα έργου, με στόχο την απομάκρυνση των συντριμμιών και τη διευκόλυνση των ερευνών.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναζητούνται πέντε άνθρωποι. Το κτίριο ήταν τριώροφο και το ισόγειο δεν χρησιμοποιούνταν ως κατοικία. Στον πρώτο όροφο λειτουργούσε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου είχε εγκατασταθεί οικογένεια τριών ατόμων από το εξωτερικό, πιθανόν Αμερικανοί. Παρότι η αναχώρησή τους ήταν προγραμματισμένη για τις 11:00, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν βρίσκονταν στο διαμέρισμα όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Δεν έχει καταστεί, μέχρι στιγμής, δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μεγάλη είναι παράλληλα η ανησυχία για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Όπως αναφέρουν συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής, ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης.

Οι συγγενείς του ζευγαριού έχουν ενημερώσει τις Αρχές ότι δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Ως αποτέλεσμα, οι δύο ηλικιωμένοι συγκαταλέγονται στα άτομα που αναζητούνται στα συντρίμμια.

Η περιοχή γύρω από το κατεστραμμένο κτίριο παραμένει αποκλεισμένη, με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Αυτοψίες πραγματοποιούνται και στα γειτονικά κτίρια, καθώς αρκετές οικοδομές υπέστησαν ζημιές από το ισχυρό ωστικό κύμα.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν νωρίτερα τρία άτομα: μια ηλικιωμένη γυναίκα, η γυναίκα που τη φρόντιζε και ένας άνδρας που περνούσε από την περιοχή. Και οι τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Οι διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στα σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να βρίσκονται οι αγνοούμενοι. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την ασφαλή συνέχιση της επιχείρησης, ακόμη και η κατεδάφιση τμημάτων του κτιρίου που κρίνονται επικίνδυνα.

Η ένταση της έκρηξης – Το ωστικό κύμα ανασήκωσε αυτοκίνητο

Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τέτοιο ώστε ο κρότος να γίνει αντιληπτός σε μεγάλη απόσταση από την Πλάκα. Κάτοικοι σε αρκετές περιοχές της Αθήνας ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ιδιαίτερα δυνατό θόρυβο και αισθάνθηκαν έντονη δόνηση.

Τα πρώτα λεπτά επικράτησε αναστάτωση, καθώς αρκετοί κάτοικοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί. Ορισμένοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για σεισμική δόνηση ή κεραυνό, ενώ άλλοι εκτίμησαν ότι είχε σημειωθεί έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Την ένταση του φαινομένου αποτυπώνουν οι ζημιές που καταγράφηκαν τόσο στο κτίριο που κατέρρευσε όσο και στις γύρω πολυκατοικίες και τα σταθμευμένα ή διερχόμενα οχήματα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία οδηγού που βρισκόταν στην οδό Λυσικράτους τη στιγμή της έκρηξης. Όπως περιγράφει, το αυτοκίνητό του ανασηκώθηκε από την πίεση του ωστικού κύματος. Σε κατάσταση πανικού προσπάθησε να βγει από το όχημα, όμως η πόρτα είχε μπλοκάρει λόγω της παραμόρφωσης και χρειάστηκε χρόνος μέχρι να καταφέρει να απεγκλωβιστεί.

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στον ακάλυπτο χώρο πίσω από το κτίριο, προς την οδό Γκούρα. Εκεί φαίνεται ότι εκτονώθηκε μέρος της ενέργειας της έκρηξης, με διαμερίσματα στην πίσω πλευρά γειτονικών οικοδομών να παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές.

Τζάμια θρυμματίστηκαν, κουφώματα υπέστησαν ζημιές, ενώ παραθυρόφυλλα και άλλα αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε γειτονικό κτίριο. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε απόσταση από το σημείο της έκρηξης και μεσολαβούσαν άλλες οικοδομές, η ένταση του ωστικού κύματος προκάλεσε ζημιές στα τζάμια και στα αλουμινένια κουφώματα.

Το διαμέρισμα, ευτυχώς, ήταν άδειο εκείνη την ώρα. Νέα οικογένεια επρόκειτο να πραγματοποιήσει check-in λίγες ώρες αργότερα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με τις δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο να επικεντρώνουν την προσοχή τους στον εντοπισμό των πέντε ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η έκταση των ζημιών μαρτυρά την ένταση της έκρηξης. Αντικείμενα, τμήματα κουφωμάτων και παραθυρόφυλλα βρέθηκαν σε μεγάλη απόσταση από το κτίριο, ενώ ένα από αυτά κατέληξε ακόμη και πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν την επιχείρηση κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν παράλληλα να αποσαφηνίσουν τι προκάλεσε την έκρηξη και να διαπιστώσουν το ακριβές μέγεθος των ζημιών στην περιοχή.

«Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Ειδικότερα ο κ. Δούκας ερωτηθείς αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα είπε: «υπάρχει μεγάλος φόβος, υπάρχουν αρμόδια υψηλότατα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα σας απαντήσουν, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, για αυτό και αυτή τη στιγμή είναι μέσα σκυλιά και διερευνούν».

«Κρίσιμες στιγμές, θέλει πολύ καλό συντονισμό, είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις» προσέθεσε ο κ. Δούκας ενώ έκανε λόγο για μία πολύ δύσκολη κατάσταση και τόνισε: «Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει τον χώρο, με δικά μας εργαλεία που συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για τη διερεύνηση στο εσωτερικό του κτιρίου που έχει καταστραφεί». Όπως είπε μέσω drones προσπαθούν να έχουν εικόνα και επισήμανε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν στο σημείο για να δουν τι ζημιές έχουν υποστεί τα διπλανά κτίρια. «Θα είναι εδώ και οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Πολιτική Προστασία αλλά και τις υποδομές για να δούμε ακριβώς στα διπλανά κτίρια το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτίρια ζημιές και να συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής».

Διαρροή φυσικού αερίου το πιθανότερο σενάριο

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι είναι από αέριο. «Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος», δήλωσε.

Όπως έγινε γνωστό, ο δεύτερος όροφος διέθετε νόμιμα εγκατάσταση φυσικού αερίου, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι από εκεί προήλθε η έκρηξη. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ενδεχομένως να υπήρξε διαρροή και με το άνοιγμα ενός διακόπτη, να προκλήθηκε η ισοπεδωτική έκρηξη.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ κι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων απομακρύνουν μπάζα και υλικά από το σημείο όπου σημειώθηκε η κατάρρευση του κτιρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων ο κρότος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός προκαλώντας ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η αιτία της έκρηξης εξετάζοντας αν αυτή προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες Αρχές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης υπόγειο και ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εντός αυτού. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις.

«Αμέσως κάλεσα την διπλανή κυρία να πάρω πληροφορίες. Είδα στις φωτογραφίες ότι ήταν το δικό μου κτίριο. Ανησύχησα για το φιλικό ζευγάρι, τους καλούσα στο τηλέφωνο στις 8 το πρωί και δεν απαντούσαν, το μεν σταθερό έλεγε λόγω τεχνικής βλάβης το δε κινητό ότι είναι απενεργοποιημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης Ματθαίος Αρταβάνης. «Η κατάσταση είναι απογοητευτική, δεν έχω επικοινωνήσει με το ζευγάρι, δεν έχει μείνει πλάκα, από φωτογραφίες που είδα», σημείωσε και προσέθεσε ότι ο άνδρας του ηλικιωμένου ζευγαριού είχε κινητικά προβλήματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 7:30 και κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα.

Επίσης έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Ένα από τα οχήματα που υπέστη ζημιές είναι κι αυτό του κ. Αμπντουλάχ, ο οποίος την ώρα που έγινε η έκρηξη περνούσε από το δρόμο. «Περνούσα με το αυτοκίνητο την ώρα που έγινε η έκρηξη, έσκασαν τα πάντα και προσπάθησα να βγω εκτός του αυτοκινήτου. Άκουσα μια πολύ δυνατή έκρηξη, σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα. Προσπάθησα να βγω από το αυτοκίνητο και σώθηκα. Βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν τραυματίστηκα. Υπήρχε πανικός. Έτρεξα να απομακρυνθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι ο κρότος ήταν τόσο εκκωφαντικός που το όχημά του «κουνιόταν και σηκώθηκε στον αέρα».

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