ΠΑΡ.25 Σεπ 2026 21:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές και μαθήτριες ευάλωτων οικογενειών από τον Δήμο Ηρακλείου

σχολικά είδη
clock 19:31 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συγκέντρωσε, με ενέργειες του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, σχολικά είδη τα οποία στη συνέχεια διανεμήθηκαν στις οικογένειες που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Τα πακέτα σχολικών ειδών αποτελούμενα από διάφορα είδη (σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, σετ γεωμετρικών οργάνων, ντοσιέ κ.ά.) παραδόθηκαν σε 150 μαθητές (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου), από τις Κοινωνικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, δίνοντας χαρά στα παιδιά και ανακούφιση στους γονείς. Αρωγοί στην προσπάθεια ήταν και δωρητές τους οποίους ο Δήμος Ηρακλείου ευχαριστεί θερμά για την ανταπόκρισή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

σχολικά είδη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis