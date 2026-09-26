Κρήτη - μεταναστευτικό: "Έκρηξη" αφίξεων - Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι βάρκες

Συνολικά 264 άτομα έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης μέσα σε οκτώμιση ώρες, και συγκεκριμένα από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 08.30 σήμερα (Σάββατο 26/9) το πρωί, προκαλώντας συναγερμό στο Λιμενικό.

Τελευταίο περιστατικό, η αποβίβαση, στις 08.30, συνολικά 49 ατόμων από λέμβο, στη Νήσο Χρυσή, στα νότια της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στη λέμβο επέβαιναν 47 άνδρες και δύο γυναίκες, από την Ερυθραία, το Σουδάν και την Αίγυπτο.

Μία ώρα νωρίτερα, στις 07.30 πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης 47 ατόμων, νοτιοδυτικά της Γαύδου, ενώ όπως έγραψε το ekriti, άλλα τρία σκάφη είχαν εντοπιστεί σε Γαύδο και Καλούς Λιμένες νωρίτερα σήμερα.

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