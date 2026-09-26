Θεοχάρης: "Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες, άλλα κόμματα τον κακομοίρη" - Αντίδραση ΠΑΣΟΚ

“Φούντωσε” η πολιτική αντιπαράθεση στον αέρα του Action24 με φόντο τη συζήτηση για την ακρίβεια και μια δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Θεοχάρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη», έπειτα από παρέμβαση της Τόνιας Αντωνίου σε όσα έλεγε για την ακρίβεια.

Η κα Αντωνίου είπε: «Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα».

Σχολιάζοντας και τη δήλωση Κουλκουδίνα για τη βενζίνη και τα… Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι «είχαμε μια κλασική κοπτοραπτική».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κατανοούμε τις ανάγκες του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν το πνεύμα της συζήτησης όπως παρουσιάστηκε».

«Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια, αλλά δεν είμαστε μια χώρα που ζούμε στη μιζέρια. Έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες, έχουμε μειώσει την ανεργία, έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις, τις εξαγωγές…» πρόσθεσε ο κ. Θεοχάρης.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, σε ένα νέο κρεσέντο αλαζονείας, -από αυτά που πιάνουν συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης-, χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, ως «κόμματα των κακομοίρηδων». Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι …«κακομοίρηδες» οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη. Προφανώς, ο κ. Θεοχάρης ξεχνά ότι στο όνομα και των …«κακομοίρηδων» ασκεί τα καθήκοντα του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια. Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία».

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