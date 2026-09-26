Κρήτη: Είχε έτοιμα προς πώληση 113 τσιγάρα κάνναβης (εικόνα)

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Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα χθες (25.09.2026) το απόγευμα από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 56χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 113 τσιγάρα κάνναβης και συσκευασίες, συνολικού βάρους 237 γραμμάριων.

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Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου .

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