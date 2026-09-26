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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Είχε έτοιμα προς πώληση 113 τσιγάρα κάνναβης (εικόνα)

χειροπέδες
clock 11:41 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα χθες (25.09.2026) το απόγευμα από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 56χρονου ημεδαπού  σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου όπου βρέθηκαν και  κατασχέθηκαν συνολικά 113 τσιγάρα κάνναβης και συσκευασίες, συνολικού βάρους 237 γραμμάριων.  

τσιγάρα κάνναβης άγιος νικόλαος

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση  Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου .

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