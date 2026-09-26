Εθνική Ελπίδων: Για το «διπλό» στην Τιφλίδα

Στην τελική ευθεία των προκριματικών του UEFA U21 EURO 2027 μπαίνει η Εθνική Ελπίδων, με πρώτο σταθμό την Γεωργία, την οποία αντιμετωπίζει σήμερα στις 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο "Mikheil Meskhi Stadium" της Τιφλίδας.

Ως προς την εξέλιξη του ομίλου και το σύστημα διεξαγωγής, υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ελπίδων ισοβαθμεί στην κορυφή του 9ου προκριματικού ομίλου με την Γερμανία, όμως μειονεκτεί στην ισοβαθμία μαζί της. Στην προκριματική διαδικασία, οι εννέα νικητές των ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος (χωρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν στις τελευταίες θέσεις των ομίλων) προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση του τουρνουά, στην οποία θα βρίσκονται ως συνδιοργανώτριες η Αλβανία και η Σερβία. Ωστόσο θα διεξαχθούν και play offs, στα οποία θα συμμετάσχουν οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι, που θα διεκδικήσουν μέσω διπλών αγώνων μπαράζ τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση.

Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιάννης Ταουσιάνης, τόνισε: «Μπαίνουμε στην τελική ευθεία μιας διαδρομής που έχει ξεκινήσει πριν από πολλούς μήνες, θέλοντας να διεκδικήσουμε την απευθείας είσοδο στην τελική φάση του EURO 2027. Τη σκέψη μας μονοπωλεί το πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία, μια ομάδα αρκετά ανταγωνιστική, με ποιότητα στο παιχνίδι της και έντονο μαχητικό πνεύμα. Προετοιμαζόμαστε όπως πάντα σε όλα τα επίπεδα, ώστε να παρουσιάσουμε τον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αγώνα. Στόχος μας, μέσα από την επιβολή των δικών μας χαρακτηριστικών και ικανοτήτων, να κατακτήσουμε τη νίκη, κάνοντας έτσι την αρχή που θέλουμε σε αυτή την τριάδα παιχνιδιών».