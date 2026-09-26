Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα χαλάσματα - Αγωνία για τους 4 αγνοούμενους

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε χθες στην Πλάκα επί της οδού Λυσικράτους, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί δύο νεκροί ενώ αναζητούνται άλλοι τέσσερις άνθρωποι. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, νωρίτερα τα ξημερώματα, ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα από τα συντρίμμια του κτιρίου. Η ταυτοποίηση των δύο σορών δεν έχει ολοκληρωθεί ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στον πρώτο όροφο του κτιρίου, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, διέμεναν, 4 άτομα, υπήκοοι των ΗΠΑ, ενώ στον δεύτερο όροφο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Έφη Παπαβραμοπούλου, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται. «Πριν από λίγα λεπτά εντοπίστηκε και νέο άτομο, άνδρας, και αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανάσυρσής του. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στη 1:30 εντοπίστηκε και ανασύρθηκε μια γυναίκα η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο και κατά την άφιξή μας χθες απεγκλωβίστηκαν, εν ζωή, δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο».

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε για τον πιθανό εντοπισμό και άλλων ατόμων.

Στο σημείο επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης ενώ παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν στο σημείο.

Δύο γυναίκες είχαν απεγκλωβιστεί από διπλανό κτίριο

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την άφιξή τους στο σημείο το πρωί της Παρασκευής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν απεγκλωβίσει δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους.

Οι δύο γυναίκες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων αγνοουμένων.

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