Πυροβολισμοί σε καφέ: Τραυμάτισαν 10χρονο κορίτσι - Κάλυκες και σπασμένα τζάμια

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Πυρά σε ένα καφέ μπαρ στην οδό Αγορακρίτου, στον Άγιο Παντελεήμονα, εξαπέλυσε μια ομάδα τεσσάρων ατόμων, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένα κορίτσι δέκα ετών, το οποίο είναι εκτός κινδύνου. Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο, βάζοντας σήμανση στους κάλυκες στην άσφαλτο και ερευνούν την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα γύρω στις 23:50 στην οδό Αγορακρίτου 32, όταν άγνωστοι επιβαίνοντες σε όχημα πέρασαν έξω από το καφέ «Αμόρα» και άνοιξαν πυρ προς την πρόσοψή του.

Από τα πυρά τραυματίστηκε στη γάμπα του αριστερού της ποδιού η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη του καφέ. Η μητέρα του παιδιού το διακόμισε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων.

Έρευνα για τους δράστες

Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία πυροβόλησαν μέσα από το όχημα και στη συνέχεια διέφυγαν. Την στιγμή της επίθεσης, εντός της καφετέριας βρίσκονταν 10 πελάτες.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, το όχημα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες εντοπίστηκε πυρπολημένο λίγη ώρα μετά στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Παραμένει ανεπιβεβαίωτο αν ο τραυματισμός του παιδιού προκλήθηκε από σφαίρα ή θραύσμα, ενώ οι αρχές αναλύουν όλα τα δεδομένα για τον εντοπισμό των δραστών και την εξακρίβωση των κινήτρων τους.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η ανήλικη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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