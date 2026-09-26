Πλήρωνε για ένα σπίτι μέχρι να πεθάνει η ιδιοκτήτριά του: Εκείνη έζησε μέχρι τα 122 και αυτός «έφυγε» νωρίτερα

Μια απίστευτη ιστορία συνέβη στη Γαλλία, που θα μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας. Η υπόθεση ξεκίνησε το 1965, στην Αρλ της Γαλλίας, όταν ο νεαρός συμβολαιογράφος Αντρέ-Φρανσουά Ραφρέ αποφάσισε να αγοράσει το διαμέρισμα μιας ηλικιωμένης γειτόνισσάς του.

Η γυναίκα ήταν η Ζαν Καλμάν, η οποία βρισκόταν τότε κοντά στην ηλικία των 90 ετών. Αυτό που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ήταν ότι η Καλμάν θα έμενε στην ιστορία ως ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιβεβαιωμένη διάρκεια ζωής.

Μια επένδυση που φαινόταν υπολογισμένη

Η συμφωνία που υπέγραψαν προέβλεπε ένα συγκεκριμένο οικονομικό αντάλλαγμα, ο Ραφρέ θα κατέβαλλε στην Καλμάν ένα προκαθορισμένο ποσό κάθε μήνα για όσο εκείνη θα παρέμενε στη ζωή. Μετά τον θάνατό της, το ακίνητο θα περνούσε στην πλήρη κυριότητά του. Με τα δεδομένα της εποχής, η συμφωνία μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα. Το συνολικό ποσό που αναμενόταν να καταβληθεί υπολογιζόταν ότι θα παρέμενε χαμηλότερο από την πραγματική αξία του διαμερίσματος.

Οι υπολογισμοί, ωστόσο, βασίζονταν στην πιθανότητα ότι η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια δεν θα ζούσε για πολλά ακόμη χρόνια. Το προσδόκιμο ζωής στα τέλη της δεκαετίας του 1960 βρισκόταν περίπου στα 72 έτη, γεγονός που έκανε την επένδυση να μοιάζει, τουλάχιστον θεωρητικά, λογική. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική.

Οι πληρωμές συνεχίστηκαν για δεκαετίες

Η Καλμάν όχι μόνο ξεπέρασε κατά πολύ το αναμενόμενο όριο, αλλά συνέχισε να ζει για πολλές ακόμη δεκαετίες. Ως αποτέλεσμα, οι μηνιαίες καταβολές του Ραφρέ συνεχίστηκαν πολύ περισσότερο από όσο θα μπορούσε να είχε υπολογίσει όταν υπέγραφε τη συμφωνία. Το πιο απρόβλεπτο σημείο της ιστορίας ήρθε το 1995. Τριάντα χρόνια μετά την αρχική συμφωνία, ο Ραφρέ πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Η Καλμάν, αντίθετα, παρέμενε ζωντανή και εξακολουθούσε να κατοικεί στο ίδιο διαμέρισμα.

Ο θάνατος του αγοραστή δεν σήμαινε όμως και τη λήξη της οικονομικής υποχρέωσης. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η χήρα του ανέλαβε να συνεχίσει τις μηνιαίες πληρωμές προς την Καλμάν.

Η Καλμάν έφτασε τα 122 χρόνια

Η ιστορία ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα. Το 1997, η Ζαν Καλμάν πέθανε σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών, κατακτώντας τη θέση του μακροβιότερου ανθρώπου που έχει καταγραφεί ποτέ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια του Ραφρέ είχε καταβάλει στην Καλμάν ένα συνολικό ποσό που είχε πλέον ξεπεράσει κατά πολύ την αρχική αξία αγοράς του διαμερίσματος. Η ίδια η Καλμάν φαίνεται πως αντιλαμβανόταν την ειρωνεία της υπόθεσης. Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ είχε σχολιάσει: «Στη ζωή, μερικές φορές κάνεις κακές συμφωνίες».

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