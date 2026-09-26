Θλίψη στα Σφακιά: Αποχαιρετισμός στον Σήφη Μανούσακα (Βλαντά) - Έναν γνήσιο εκφραστή της κρητικής λεβεντιάς

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Φτωχότερη είναι από σήμερα η κοινωνία της Κρήτης και ιδιαίτερα των Σφακίων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών μια εμβληματική προσωπικότητα του νησιού, ο Σήφης Μανούσακας Βλαντάς.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας άνθρωπος βαθιά αγαπητός, που ταυτίστηκε απόλυτα με τις αξίες της κρητικής αρχοντιάς, της λεβεντιάς και της ανιδιοτελούς προσφοράς στα κοινά.

Ο Σήφης Μανούσακας Βλαντάς άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρετώντας επί σειρά ετών τον τόπο του με ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε ολόκληρο το νησί, με πλήθος θεσμικών φορέων, πολιτικών και πολιτών να εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη.Κύμα συλλυπητηρίων από την πολιτική ηγεσία και την τοπική κοινωνία.

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου και οι τοπικοί φορείς αποχαιρετούν τον σπουδαίο Σφακιανό.

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σημείωσε: «Με αισθήματα βαθιάς θλίψης αποχαιρετούμε έναν γνήσιο εκφραστή της κρητικής αρχοντιάς και λεβεντιάς, τον Σήφη Μανούσακα Βλαντά», εξαίροντας την προσωπικότητα και την προσφορά του στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Ανάλογο ήταν και το μήνυμα του Δήμου Σφακίων, ο οποίος εξέδωσε ψηφίσμα τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που εργάστηκε ακούραστα για την πρόοδο της περιοχής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Την Κυριακή η κηδεία

Η κηδεία του Σήφη Μανούσακα Βλαντά θα τελεστεί σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με την οικογένεια, τους συγγενείς και τους συγχωριανούς του να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη ενός αυθεντικού Κρητικού που τίμησε τις ρίζες και την ιστορία του τόπου του.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 13:00 στον Ιερό Ναό της Θυμιανής Παναγίας στα Σφακιά (η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00 μ.μ.).

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αγίου Χαραλάμπους στο Φραγκοκάστελο.

Η ανάρτηση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Η σύλληψη του 40χρονου έξω από το σπίτι νεαρής κοπέλας και το σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας

Κρήτη: Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα κάνναβης – Εκριζώθηκαν 770 δενδρύλλια στον Αποκόρωνα