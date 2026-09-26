Ηράκλειο: "Μετακομίζουν" σε στεγασμένους χώρους οι παραστάσεις του φεστιβάλ λόγω καιρού

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Λόγω των δυσμενών καιρικών προγνώσεων, το Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι» 2026 προχωρά σε αναγκαίες τροποποιήσεις για την ασφάλεια και την άνεση του κοινού και των καλλιτεχνών.

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και παραστάσεις μεταφέρονται προσωρινά σε κλειστούς, στεγασμένους χώρους της πόλης, εξασφαλίζοντας ότι η ροή του πολιτιστικού μας καλοκαιριού δεν θα διακοπεί.

Παρά τα απρόοπτα του καιρού, η τέχνη βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας ενώνει, και οι εναλλακτικές αίθουσες είναι ήδη έτοιμες να φιλοξενήσουν τις παραγωγές με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές.

Που μεταφέρονται:

1. Θεατρική παράσταση: «Το Ξενοδοχείο ο Παράδεισος»

Από το Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 20ού & 56ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. (Πεζόδρομος Ορφέως 3, Νέα Αλάτσατα – 20μ. πιο πάνω και απέναντι από τη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου).

Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

Η θεατρική ομάδα του Πνευματικού – Νεανικού κέντρου Εισοδίων της Θεοτόκου Ν. Αλατσάτων παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία του Ζωρζ Φεϋντώ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ». Η πλοκή ακολουθεί τον κύριο Περλέ, ο οποίος πείθει τη Μαρσέλ – σύζυγο του συνεργάτη του – να τον συναντήσει κρυφά στο «Ξενοδοχείο ο Παράδεισος» για μια νύχτα πάθους. Η κρυφή τους εξόρμηση μετατρέπεται γρήγορα σε απόλυτο χάος, καθώς στο ίδιο μέρος καταφθάνουν συμπτωματικά ο απατημένος σύζυγος, ένας φίλος οικογενειακός με τις κόρες του, η υπηρεσία με τον εραστή της, αλλά και η αστυνομία. Το έργο σατιρίζει με αιχμηρό τρόπο τα αστικά ήθη, την ανθρώπινη αδυναμία και την υποκρισία των συζυγικών σχέσεων, προσφέροντας άφθονο γέλιο.

Είσοδος ελεύθερη

2. Συναυλία με τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη

Από το Ανοικτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ στο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ηρακλείου

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 | Ώρα έναρξης: 21:00

Μια βραδιά γεμάτη Κρήτη, μουσική, τραγούδι και χορό, όπου η αυθεντική κρητική παράδοση συναντά τη σύγχρονη μουσική έκφραση.

Στο πλευρό του Μιχάλη Φραγκιαδάκη θα βρίσκονται στο τραγούδι ο Βαγγέλης Καλλέργης και η Χαρά Φραγκιαδάκη, ενώ στα ντραμς ο Νίκος Δοξαστάκης.

Ξεχωριστή συμμετοχή στη βραδιά θα έχει η Σχολή Κρητικών Χορών «ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ», με τους χορευτές της να δίνουν ξεχωριστό χρώμα στη συναυλία και να μεταφέρουν στη σκηνή την ενέργεια, τη λεβεντιά και την αυθεντικότητα των κρητικών χορών.

Η μουσική και ο χορός θα συναντηθούν σε μια γιορτή της κρητικής παράδοσης, σε έναν ιδιαίτερο χώρο του Ηρακλείου, την Πύλη Βηθλεέμ.

Μια βραδιά με ήχους, τραγούδια και χορούς της Κρήτης που αξίζει να ζήσουμε όλοι μαζί!

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου, ενώ την παραγωγή έχει η Art Stories – Music & Movie Productions.

Είσοδος ελεύθερη.

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