41χρονος πληρώνεται για να «μην κάνει τίποτα» και βγάζει 80.000 ευρώ τον χρόνο

Ο 41χρονος Σότζι Μοριμότο από την Ιαπωνία έχει μετατρέψει την… αδράνεια σε επάγγελμα, καθώς πληρώνεται από ανθρώπους για να τους συνοδεύει, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι συγκεκριμένο. «Ουσιαστικά, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο», έχει δηλώσει στο CNBC, περιγράφοντας μια επαγγελματική δραστηριότητα που δύσκολα συναντά κανείς.

Όπως εξηγεί, απολαμβάνει διαφορετικές πτυχές της δουλειάς του, από τη στιγμή που λαμβάνει ένα νέο αίτημα και γνωρίζει έναν πελάτη, μέχρι τις φορές που τον συνοδεύει σε ένα άγνωστο μέρος ή απλώς κάθεται και ακούει τις ιστορίες του.

Έως 30.000 γιεν για λίγες ώρες

Μια τυπική συνάντηση διαρκεί περίπου δύο έως τρεις ώρες, με τον Μοριμότο να χρεώνει από 10.000 έως 30.000 γιεν, δηλαδή περίπου 60 έως 185 ευρώ. Μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει πραγματοποιήσει περίπου 4.000 τέτοιες συνεδρίες, ενώ μόνο την περασμένη χρονιά τα έσοδά του ανήλθαν περίπου στις 80.000 ευρώ.

Οι περισσότερες επαφές με τους πελάτες γίνονται μέσω της πλατφόρμας Χ, όπου διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Περίπου το ένα τέταρτο από αυτούς, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τακτικοί πελάτες. Μάλιστα, ένας άνθρωπος έχει ζητήσει τις υπηρεσίες του περίπου 270 φορές.

Από μια βόλτα στο πάρκο μέχρι ένα χαμόγελο από το τρένο

Τα αιτήματα που δέχεται είναι συχνά ασυνήθιστα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαιτούν κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα από τον ίδιο. Μεταξύ άλλων, έχει κληθεί να συνοδεύσει κάποιον που απλώς ήθελε να παίξει στο πάρκο, ενώ σε άλλη περίπτωση ένας πελάτης τού ζήτησε να βρίσκεται μαζί του προκειμένου να αποχαιρετήσουν με ένα χαμόγελο έναν άγνωστο άνθρωπο μέσα από το παράθυρο ενός τρένου. Υπάρχουν, ωστόσο, και αιτήματα που δεν δέχεται. Ο Μοριμότο έχει απορρίψει προτάσεις για τη μεταφορά ενός ψυγείου, για ταξίδι στην Καμπότζη, αλλά και προσφορές σεξουαλικού χαρακτήρα.

Πώς η «αδράνεια» έγινε επάγγελμα

Η ασυνήθιστη αυτή δουλειά έχει πλέον εξελιχθεί σε βασική πηγή εισοδήματος για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ο Μοριμότο, η σύζυγός του και το παιδί τους ζουν με χαρακτηριστική άνεση, ενώ ο ίδιος δεν αποκαλύπτει το ακριβές ύψος των ετήσιων απολαβών του. Όπως αναφέρει, εξυπηρετεί συνήθως έναν ή δύο πελάτες κάθε ημέρα.

Η επαγγελματική του πορεία, πάντως, δεν ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα με το Reuters, στο παρελθόν εργαζόταν σε εκδοτικό οίκο, όπου δεχόταν συχνά παρατηρήσεις επειδή δεν ήταν αρκετά παραγωγικός και περνούσε μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να κάνει κάτι.

Αντί να προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την πλευρά του χαρακτήρα του, αποφάσισε να τη μετατρέψει σε υπηρεσία. Έτσι, άρχισε να προσφέρει σε άλλους ανθρώπους αυτό που μέχρι τότε θεωρούνταν επαγγελματικό μειονέκτημα: την παρουσία ενός ανθρώπου που απλώς βρίσκεται εκεί, χωρίς να απαιτείται κάποια συγκεκριμένη δράση.

«Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι το να μην κάνω τίποτα είναι πολύτιμο επειδή είναι χρήσιμο στους άλλους... αλλά στην πραγματικότητα δεν τρέχει τίποτα αν δεν κάνεις τίποτα. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να είναι χρήσιμοι με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο», έχει σχολιάσει ο ίδιος.

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