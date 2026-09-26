Συγκλονίζει το τρέιλερ για το αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με μία εκπομπή - αφιέρωμα στον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών. Η παραγωγή του The Voice αποφάσισε να πει το δικό της μουσικό «αντίο» στον τραγουδιστή σε ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, που ήδ από το τρέιλερ του φέρνει δάκρυα στα μάτια.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, οι coaches του The Voice και ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός θα ερμηνεύσουν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη μπροστά στην άδεια καρέκλα του. Ξεχωριστή είναι η στιγμή που ο Χρήστος Μάστορας απευθύνεται στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας συγκινημένος: «Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι».

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Διονυσίου, η Κατερίνα Στανίση, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Apon και η Πάολα.

Πότε θα προβληθεί το επεισόδιο του The Voice για τον Γιώργο Μαζωνάκη;

Το επεισόδιο - αφιέρωμα του The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη θα προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ στις 21:00 το βράδυ.

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