Διήμερο με το 3ο Τουρνουά Μπάσκετ «Νίκος Τούλης»-Με Λαύριο η Αναγέννηση στο Κύπελλο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το 3ο Τουρνουά Μπάσκετ «Νίκος Τούλης» πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο στο Κλειστό Γυμναστήριο Λίντο, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στο μπάσκετ και στη μνήμη του Νίκου Τούλη.

Στο παρκέ θα βρεθούν «Ηράκλειο» ΟΑΑ, ΟΦΗ, Ρέθυμνο, Εργοτέλης σε δυνατές αναμετρήσεις που συνδέουν το σήμερα του κρητικού μπάσκετ με την ιστορία και τους ανθρώπους που το σημάδεψαν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τον αγώνα των Βετεράνων «Ηράκλειο» ΟΑΑ – Σ.ΒΕ.Κ.Η.

Η διοργάνωση γίνεται από το «Ηράκλειο» ΟΑΑ & τους Φίλους του Νίκου Τούλη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, την ΕΚΑΣΚ και υποστηρικτές τον ΠΣΑΤ, τον Σύνδεσμο Βετεράνων Καλαθοσφαίρισης Ηρακλείου και το Ε.Α.Κ.Η.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Εργοτέλης – Ρέθυμνο BC, 6 μ.μ.

Ηράκλειο OAA – Ο.Φ.Η., 8 μ.μ.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Βετεράνοι Ηράκλειο – Σ.ΒΕ.Κ.Η., 5 μ.μ.

Μικρός Τελικός, 6 μ.μ.

Απονομές, 8 μ.μ.

Τελικός, 8.30 μ.μ.

«Δύο ημέρες αφιερωμένες στο μπάσκετ και στη μνήμη του Νίκου Τούλη. Γιατί κάποιες παρουσίες μένουν για πάντα μέσα στο παιχνίδι», αναφέρει ανακοίνωση των διοργανωτών.

@Την Κυριακή (27/9) στις 4 μ.μ. στο Ρέθυμνο θα γίνει ο τελικός γυναικών στο Rising Stars μεταξύ του Αρκαδίου και του Ηροδότου. Ο νικητής θα περάσει στην Πανελλήνια φάση.

@Το απόγευμα του Σαββάτου (4 μ.μ.) η Αναγέννηση θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Λαύριο, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Μπάσκετ. Ο νικητής θα προκριθεί στο Final 4 του UNICEF Trophy. Το Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι εξής συναντήσεις:

Π. Φάληρο – Μεγαρίδος

Λαύριο – Αναγέννηση (4 μ.μ.)

Κομοτηνή – Χαλκίδα

Πανιώνιος – Πρωτέας Βούλας

@Σχολή Διαιτησίας θα διοργανώσει τον Οκτώβριο ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κρήτης και ζητά από τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή. Σε Χανιά, Ρέθυμνο στον κ. Χριστινάκη (6979 983870) και σε Ηράκλειο, Λασίθι στον κ. Σκανδαλάκη (6973 492173).