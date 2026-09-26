Άγρια καταδίωξη στις ΗΠΑ: 35χρονος έκλεψε όχημα από γυναίκα και ξεκίνησε κούρσα τρόμου στο αντίθετο ρεύμα

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Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στο Μαϊάμι, όταν ένας 35χρονος άνδρας την πλησίασε στο πάρκινγκ ψυχιατρικής κλινικής αμέσως μετά την απόδρασή του από το νοσοκομείο και της απέσπασε βίαια το αυτοκίνητο.

Η καταδίωξη τερματίστηκε όταν ένας αστυνομικός κατάφερε, μέσω ενός αποφασιστικού ελιγμού, να προκαλέσει την περιστροφή του κλεμμένου οχήματος. Το Sentra προσέκρουσε σε τοίχο, όπου και τελικά ακινητοποιήθηκε βίαια, θέτοντας τέλος στην επικίνδυνη πορεία του.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσημα την ταυτότητα του οδηγού, ο οποίος ήταν ο 35χρονος Τζόρνταν Γιουτζίν Μπράουν. Διαπιστώθηκε ότι ήταν ο ίδιος άνδρας που είχε αποδράσει από νοσοκομείο λίγες ώρες νωρίτερα.

Η οδηγός, αδυνατώντας να αντιδράσει, ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα καταδίωξη στον αυτοκινητόδρομο της περιοχής, η οποία κατέληξε σε πρόσκρουση του οχήματος και στη σύλληψη του δράστη.

Εικόνες από αέρος που λήφθηκαν από ελικόπτερο κατέγραψαν περιπολικά να καταδιώκουν ένα μαύρο Nissan Sentra, το οποίο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους του βορειοδυτικού Μαϊάμι-Ντέιντ το απογευματινό διάστημα της Πέμπτης.

Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν επανειλημμένα να ανακόψουν την πορεία του οχήματος πραγματοποιώντας ελιγμούς και προκαλώντας υλικές ζημιές σε αυτό, αλλά ο οδηγός αρνούνταν να σταματήσει.

«Είναι τρελό, γιατί είδα πολλά πράγματα και έλεγαν ότι τον καταδίωκαν. Είχαν ήδη χτυπήσει το αυτοκίνητό του, αλλά εκείνος συνέχιζε να προσπαθεί να φύγει», ανέφερε μια αυτόπτης μάρτυρας.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν ένας αστυνομικός κατάφερε να εκτρέψει το όχημα κάνοντάς το να περιστραφεί, με συνέπεια το Sentra να προσκρούσει πάνω σε τοίχο και να ακινητοποιηθεί.

«Κάποιος θα μπορούσε πραγματικά να είχε τραυματιστεί. Κινούνταν ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατευθυνόμενος μετωπικά προς τα άλλα αυτοκίνητα», δήλωσε μια άλλη γυναίκα.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν πως ο οδηγός, ο 35χρονος Τζόρνταν Γιουτζίν Μπράουν, ήταν το ίδιο άτομο που είχε δραπετεύσει λίγες ώρες νωρίτερα από το νοσοκομείο.

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