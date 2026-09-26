Ηράκλειο - Σύλλογος "ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ": Μαζί για την ανακύκλωση και τον αθλητισμό ΑμεΑ

Ο Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» στην υλοποίηση της μεγάλης και πολύ επιτυχημένης δράσης συγκέντρωσης πλαστικών καπακιών, στηρίζεται από τον απλό κόσμο, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είτε συμμετέχουν στην συλλογή, είτε στην διαχείριση του όγκου των πλαστικών καπακιών που συγκεντρώνεται!

Σε αυτή την κοινή προσπάθεια οφείλεται η διαχρονική επιτυχία της υλοποίησης της συγκεκριμένης σημαντικής δράσης του Συλλόγου!

Ο Σύλλογος «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», έχει πλέον δημιουργήσει μια μεγάλη «οικογένεια» στη δράση συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών!

Χθες δόθηκε η ευκαιρία, εκπρόσωποι από τις εταιρείες υποστηρικτές της διαχείρισης και ανακύκλωσης των πλαστικών καπακιών, να επισκεφθούν το MέλλΟΝ Para Sports Center στον Αφραθιά, να ενημερωθούν για την λειτουργία του, τις δράσεις που υλοποιούνται εντός του Πρότυπου Αθλητικού και Κατασκηνωτικού Κέντρου, των τμημάτων που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και του οράματος που υπάρχει στο μέλλον για τον συγκεκριμένο χώρο!!!

Επίσης έγινε συζήτηση για την αγαστή μέχρι σήμερα συνεργασία τους στη δράση της συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών και στις προοπτικές που ανοίγονται για την επιτυχημένη συνέχειά της.





Τους επισκέπτες υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», Μανώλης Στεφανουδάκης με τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γιάννη Κουκουλάκη και τον Επίτιμο και υπεύθυνο για την δράση της συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών π. Νικόλαο Τζαγκαράκη!!!

Τα μέλη του Συλλόγου καλωσόρισαν τους επισκέπτες ευχαριστώντας τους για την διαχρονική στήριξή τους στη δράση συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών, αλλά και γενικότερα στις δράσεις και το έργο του Συλλόγου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»!

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