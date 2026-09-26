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Μουγκοπέτρος: "Αθωώθηκα, δεν θέλω να σταθώ σε λεπτομέρειες"

Μουγκοπέτρος
clock 17:00 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου και  αναφέρθηκε στην αθώωσή του για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να επανέλθει στις λεπτομέρειες της υπόθεσης

«Η απουσία των παιδιών είναι τεράστια στη ζωή μου, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ, όποτε βρισκόμαστε, να είναι ποιοτικός ο χρόνος μας», είπε χαρακτηριστικά

«Θα πούμε ότι αθωώθηκα και ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Δεν θέλω να σταθώ τώρα σε λεπτομέρειες. Θα πούμε ότι αθωώθηκα και ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Δεν θέλω να σταθώ τώρα σε λεπτομέρειες», απάντησε.

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