"Φρένο" στην αύξηση της τουριστικής δυναμικότητας από τους tour operators το 2027

Σε πιο συγκρατημένη αύξηση της τουριστικής δυναμικότητας το 2027 προσανατολίζονται οι μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι και tour operators, μετά την υπερπροσφορά που καταγράφηκε σε αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς το φετινό καλοκαίρι και την πίεση που άσκησε στις τιμές των διακοπών. Στελέχη των easyJet holidays, TUI UK & Ireland, On the Beach, Jet2, Barrhead Travel Group και Travel Counsellors αποτιμούν την πορεία της αγοράς και σκιαγραφούν τις τάσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το 2027 ενόψει του συνεδρίου Future of Travel 2026.

Με τον ανταγωνισμό να εντείνεται και το κόστος λειτουργίας να παραμένει υψηλό, οι μεγαλύτεροι παίκτες της αγοράς εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη ζήτηση για οργανωμένα πακέτα διακοπών αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο ανάπτυξης, ενώ ορισμένοι όμιλοι, όπως η Jet2, συνεχίζουν να επεκτείνουν το θερινό τους πρόγραμμα για το 2027, μεταξύ άλλων σε Ελλάδα, Ισπανία και Κροατία.

Πιο αναλυτικά, η πιο συγκρατημένη στάση των TUI και easyJet holidays αποτυπώνεται και στην πρόσφατη ενημέρωση της Ryanair, η οποία προχώρησε σε περικοπή της χειμερινής της δυναμικότητας, με στόχο να περιορίσει την έκθεσή της στις διακυμάνσεις του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών που δεν καλύπτονται μέσω αντιστάθμισης κινδύνου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet holidays, Garry Wilson, επισήμανε ότι η υπερπροσφορά που καταγράφηκε συνολικά στην ισπανική αγορά οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών των πακέτων διακοπών. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η άνοδος του κόστους των καυσίμων, σε συνδυασμό με τις φετινές επιδόσεις της αγοράς, θα οδηγήσει τον κλάδο σε επαναπροσδιορισμό της τουριστικής του δυναμικότητας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται καλύτερα στα πραγματικά δεδομένα της ζήτησης.

«Πιστεύω ότι το επόμενο έτος θα δούμε μια καλύτερη ισορροπία ως προς τη δυναμικότητα. Αν και αναμένουμε ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη διαθέσιμη προσφορά όσο υπήρχε φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Garry Wilson εκτίμησε ότι όλοι οι tour operators θα επανεξετάσουν προσεκτικά τα επίπεδα δυναμικότητας για το 2027, προβλέποντας παράλληλα αλλαγές στο μείγμα των τουριστικών προϊόντων. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η δυναμικότητα θα αυξηθεί καθόλου στους μεγάλους προορισμούς», δήλωσε. Όπως εξήγησε, αναμένεται αναδιάρθρωση του μείγματος των προϊόντων, καθώς οι εταιρείες θα αξιολογήσουν ποια προϊόντα και προορισμοί απέφεραν τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και θα προσαρμόσουν ανάλογα την προσφορά τους. «Οι συνολικοί αριθμοί δυναμικότητας θα παραμείνουν χαμηλότεροι», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της TUI UK & Ireland, Neil Swanson, ο οποίος δεν αναμένει αύξηση της δυναμικότητας το 2027. «Θα περίμενα να παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της On the Beach, Shaun Morton, επιβεβαίωσε ότι η OTA αξιοποιεί αυτή την τάση, δηλώνοντας: «Στόχος μας είναι να επωφεληθούμε από τη διαρθρωτική ανάπτυξη που καταγράφουν τα πακέτα διακοπών». Ο Morton σημείωσε ότι η εταιρεία προσφέρει πλέον περισσότερους από 100 δισεκατομμύρια συνδυασμούς διακοπών, έναντι «περίπου ενός δισεκατομμυρίου» πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια, μετά την επιθετική επέκτασή της στα city breaks και τις κρουαζιέρες.

Ωστόσο, η Jet2 ανακοίνωσε την επέκταση του θερινού της προγράμματος για το 2027, προσθέτοντας «χιλιάδες» θέσεις σε προορισμούς όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Κροατία, ενώ σε ορισμένους προορισμούς παρατείνει και τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Πηγή: money-tourism.gr

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