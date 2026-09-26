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Ηράκλειο: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος που παρενοχλούσε γυναίκες

40χρονος - παρενόχληση γυναικών
clock 15:41 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έλαβε από τον ανακριτή ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο και φέρεται να παρακολουθούσε και να παρενοχλούσε νεαρές γυναίκες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να εισερχόταν σε μπαλκόνια και αυλές κατοικιών.

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας τον εντόπισαν σε μπαλκόνι κατοικίας στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο διακριτικής επιτήρησης.

Παράλληλα, κατά την έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές του εντοπίστηκε μεγάλο αριθμό ψηφιακών αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα οποία εξετάζονται από τις Αρχές. Οι κατηγορίες σε βάρος του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, βία κατά υπαλλήλων και αδικήματα που σχετίζονται με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

40χρονος ηρακλειο - παιδική πορνογραφία

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