Αλέξης Καλοκαιρινός: Κήρυξη έναρξης του 3ου Φεστιβάλ Εθελοντισμού στο Ηράκλειο

Με το μήνυμα ότι ο εθελοντισμός, σώζει, προστατεύει, αγκαλιάζει, ότι οι εθελοντές αναπτύσσονται και ο Δήμος είναι εδώ για να βοηθήσει, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κήρυξε το απόγευμα της Παρασκευής 25/9, την έναρξη του 3ου Φεστιβάλ Εθελοντισμού. Της διοργάνωσης που αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη και πραγματοποιείται από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης με τη συμμετοχή 25 εθελοντικών ομάδων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται ενεργά στο Ηράκλειο.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στον χαιρετισμό του, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους εθελοντές, υπογραμμίζοντας τα βασικά μηνύματα και τη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής γύρω από το κίνημα του εθελοντισμού, τόνισε ότι ο εθελοντισμός δεν έρχεται για να υποκαταστήσει τις υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων θεσμικών φορέων σημειώνοντας:

«Το ζητούμενο είναι από τη μια μεριά η συνέργεια και από την άλλη η ανάδειξη της κοινωνίας των πολιτών με ό,τι αυτό σημαίνει για τη ζωή μας, για τους δεσμούς που αναπτύσσουμε μεταξύ μας, για τις πράξεις μας και για τον τρόπο που στεκόμαστε μέσα στον κόσμο». Αναφερόμενος στη στρατηγική επιλογή του Δήμου, τόνισε ότι εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη προσέγγιση που σέβεται την αυτονομία των ομάδων: «Δεν χειραγωγούμε και δεν καθοδηγούμε τον εθελοντισμό. Τον αφήνουμε να αναπτυχθεί ελεύθερα, διότι θεωρούμε ότι οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα, σκέφτονται για το κοινό καλό και σίγουρα δεν χρειάζονται υποδείξεις για τον τρόπο δράσης τους. Ρόλος του Δήμου είναι να δίνει δυνατότητες, κίνητρα, να βοηθά, να φέρνει σε επαφή και να συναρθρώνει τις δυνάμεις της πόλης. Αυτή είναι η πεποίθηση μας για τον εθελοντισμό, ο οποίος σώζει, προστατεύει, αγκαλιάζει».

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στάθηκε ιδιαίτερα στο φετινό σύνθημα της διοργάνωσης «Όλοι μαζί μια αγκαλιά - Η δύναμη του εθελοντισμού» σημειώνοντας ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά και αισθητά σε όλη την πόλη, επωφελείται το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, ευχαρίστησε προσωπικά την Αντιδήμαρχο Φιλαρέτη Δαφέρμου -Χρονάκη για την απόλυτη αφοσίωσή στο έργο της, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να βρίσκεται σταθερά και αδιάλειπτα στο πλευρό των εθελοντών, ενισχύοντας κάθε δράση που προάγει την αλληλεγγύη και τη συνοχή της κοινωνίας και κλείνοντας, ο Αλέξης Καλοκαιρινός έστειλε ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα ισότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας: «Το στίγμα του εθελοντισμού είναι η μη-διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους και ο σεβασμός της ανθρώπινης υπόστασης. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Στις μέρες μας, μια τέτοια ματιά πρέπει να οξύνεται, η φωνή να ακούγεται πιο δυνατά και ο εθελοντισμός να βάζει πάντα μπροστά αυτή την ανθρώπινη διάσταση. Οι εθελοντές αναπτύσσονται. Ο Δήμος είναι εδώ για να βοηθήσει».

Στο χαιρετισμό της η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου - Χρονάκη ευχαρίστησε το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό που έχει αγκαλιάσει το Φεστιβάλ, τις εθελοντικές οργανώσεις και τους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους, τις υπηρεσίες του Δήμου και το κοινό που συμμετέχει, τονίζοντας: «Το 3ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού είναι γεγονός. Όλοι μαζί μια αγκαλιά. Η δύναμη του εθελοντισμού, ποια δύναμη; Να κοιτάζεις τον άλλο και με την δική σου βοήθεια να νικά το φόβο, την ανασφάλεια, τη μοναξιά. Ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι παροδικό, δεν είναι κάτι που κάνουμε σαν δραστηριότητα και στην πορεία το ξεχνάμε, επειδή είχαμε ελεύθερο χρόνο κάναμε κάτι και τελείωσε. Όχι. Ο εθελοντισμός είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να κοιτάμε τον άλλο, είναι η απάντηση που δίνουμε στο ερώτημα, θέλεις να βοηθήσω;

Στον άλλο που απλώνει το χέρι. Ο εθελοντισμός είναι στο DNA του Έλληνα. Η αλληλεγγύη. Η λέξη εθελοντισμός είναι καθαρά Ελληνική. Θέλω επειδή το προστάζει καρδιά μου, είναι η δική μου επιλογή για να βοηθήσω το συνάνθρωπο και βέβαια να μην ξεχνούμε και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, ότι ο πρώτος εθελοντής ήταν ο Προμηθέας. Έκανε αυτό που πρόσταζε καρδιά του. Μα και σήμερα σε σεισμούς, σε πλημμύρες, σε πυρκαγιές, οι εθελοντές μας είναι στην πρώτη γραμμή και χάνονται ζωές, έχουμε απώλειες και έχουμε πρόσφατο το παράδειγμα. Όταν όμως ενώνεται η διάθεση και η προσφορά με την ρίζα της γλώσσας και του πολιτισμού, τότε δεν είναι κάτι προσωρινό»

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επισκέφθηκε τα περίπτερα των Εθελοντικών ομάδων, συνομίλησε με εθελοντές και τους ευχαρίστησε για τη σημαντική και ανιδιοτελή προσφορά τους στο Κοινωνικό σύνολο. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησε ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη ενώ ξεχωριστή νότα στο Φεστιβάλ έδωσε και η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου με τον Αρχιμουσικό Λεωνίδα Τζωρτζάκη, που απέδωσε τραγούδια γνωστών συνθετών. Στη συνέχεια το κοινό διασκέδασε με Κρητική μουσική από το συγκρότημα του Γιώργου Γλυκοκόκαλου και χορούς από το Λύκειο των Ελληνίδων - Παράρτημα Ηρακλείου. Το Φεστιβάλ παρουσιάζει η Χριστίνα Μαλλιάτσου.





Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

- Στις 18:00 θα παρουσιαστούν εθελοντικές ομάδες με θέμα "Εθελοντισμός που αγκαλιάζει".

- Στις 21:00 θα εμφανιστούν οι συγκρότημα "Γιουσούροι" και Αργυρή Γιασσάκη, καθώς και τα χορευτικά συγκροτήματα:

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• Σύλλογος Ηπειρωτών Ηρακλείου

• Σύλλογος Μακεδόνων Ηρακλείου

• Σύλλογος Μικρασιατών «Η Αρτεμισία»

• Σύλλογος Σαμιωτών, Ικαριωτών, Φουρνιωτών Κρήτης

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