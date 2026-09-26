Όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν τα συμπληρώματα διατροφής για υγεία και ευεξία

Έκρηξη πωλήσεων στα συμπληρώματα διατροφής καταγράφουν οι αρμόδιες αρχές τα τελευταία χρόνια και ιδιαιτέρως μετά την πανδημία. Τα επίσημα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες καταφεύγουν σε καθημερινή βάση σε βιταμίνες αλλά και άλλα σκευάσματα, προκειμένου να βελτιώσουν την υγεία αλλά και την ομορφιά τους.

Ένα φαινόμενο που φαίνεται ότι εντάθηκε μετά τα lockdown, αφού την περίοδο εκείνη άρχισαν όλοι να χρησιμοποιούν συστηματικά το διαδίκτυο για αγορές.

Γι’ αυτό και ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να αγοράζει σήμερα τα συμπληρώματα διατροφής από το ίντερνετ.

Είναι ενδεικτικό με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ότι το 36,6% των πολιτών έχουν αγοράσει βιταμίνες και άλλα προϊόντα υγείας και ομορφιάς από το διαδίκτυο.

Πρόκειται βέβαια για ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς φαίνεται πως όλο και περισσότεροι επιδιώκουν να ενισχύσουν τον οργανισμό τους χρησιμοποιώντας βιταμίνες και άλλα συμπληρώματα διατροφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), ο τζίρος των εταιρειών του κλάδου ανέρχονταν πέρυσι στο 1,2 δις ευρώ εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια αφορούσαν σε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα με βασικές κατηγορίες: αναλγητικά, προϊόντα για το κρυολόγημα, για το γαστρεντερικό σύστημα, για δερματικές παθήσεις, τη φροντίδα των ματιών, τη διακοπή του καπνίσματος, καθώς και τις βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα σε καθημερινή βάση, ενώ εκτιμάται ότι 500.000 επισκέπτονται τα φαρμακεία είτε να αγοράσουν τα παραπάνω προϊόντα, είτε για να αντιμετωπίσουν ήπια συμπτώματα και παθήσεις όπως για παράδειγμα έναν πονοκέφαλο.

Η βελτίωση της υγείας αλλά και της ομορφιάς φαίνεται πως αποτελεί πλέον καθημερινό στόχο πολλών Ελλήνων, αφού τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το 27,6% των ατόμων που αγόρασαν προϊόντα από το διαδίκτυο επέλεξαν καλλυντικά, προϊόντα ομορφιάς ή υγείας.

Τα πλαστά συμπληρώματα διατροφής



Πάντως η αύξηση της αγοράς στα προϊόντα ομορφιάς και υγείας και στα συμπληρώματα διατροφής, φαίνεται πως οδηγεί πολλούς επιτήδειους στο να διακινούν στο διαδίκτυο παράνομα σκευάσματα και χωρίς την έγκριση του ΕΟΦ. Σκευάσματα τα οποία μπορούν να αποδειχθούν άκρως επικίνδυνα για την υγεία.

Για αυτό και ο Οργανισμός συχνά πυκνά προειδοποιεί τους πολίτες να μην αγοράζουν αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας σκευάσματα ή συμπληρώματα διατροφής από το ίντερνετ.Ειδήσεις Υγείας χωρίς δεσμεύσεις με στόχο την ενημέρωση και την παρουσίαση όλων των πλευρών του τομέα της Υγείας από έγκριτους επιστήμονες και δημοσιογράφους.

Πηγή: healthreport.gr

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