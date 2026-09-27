Το restart της ομάδας μπάσκετ του ΟΦΗ: "Υπάρχει φλόγα και θα το παλέψουμε!" (Vid)

Το δικό του restart επιδιώκει ο μπασκετικός ΟΦΗ, μετά τον περσινό του υποβιβασμό στη Γ' Εθνική (National League 2).

Νέα εποχή, με νέα πρόσωπα στη διοίκηση, στο τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του ΟΦΗ, η οποία ξεκινά με δυναμισμό και αισιοδοξία μια νέα προσπάθεια, , με στόχο της την επιστροφή της στις υψηλότερες κατηγορίες.

Στο επίσημο κανάλι του ΟΦΗ, μίλησαν ένας απο τους βασικούς διαιτητικούς πυλώνες της νέας προσπάθειας, ο Μάνος Χαλκιαδάκης, ο προπονητής Ρούλης Αλμπάνης και οι αθλητές του ΟΦΗ, Νίκος Μποχωρίδης, Βασίλης Μπαρδάκας, Μάριος Πρωτογεράκης και Χρήστος Σκάνδαλος.



Ο ΟΦΗ ξεκινά με χαμηλούς τόνους, αλλά και με πίστη, ότι αυτό το πρότζεκτ θα επαναφέρει το τμήμα εκεί που ανήκει.

Εκ μέρους της επιτροπής μπάσκετ του ΟΦΗ, ο Μάνος Χαλκιαδάκης, που είναι απο τους πρωτεργάτες του νέου εγχειρήματος, ανέφερε ότι "ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια, η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο. Δυσκολευτήκαμε κάπως. Εχουμε βρεί κάποια παιδιά. Θέλουμε να πάρουμε και κάποια ακόμη, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με τα παιδιά που έχουμε και προχωράμε. Για φέτος ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε καλό μπάσκετ. Αν το καταφέρουμε θα είμαστε ευχαριστημένοι".

Για το γεγονός ότι επέστρεψε στο Λίντο, όπου έζησε μεγάλες στιγμές σαν αθλητής, ανέφερε ότι "είναι πολλά τα χρόνια πίσω, που έπαιζα εδώ. Μακάρι να ζήσουμε ωραίες στιγμές και με την ομάδα του ΟΦΗ".

Για το αν υπάρχει φλόγα απο τη νέα επιτροπή μπάσκετ για κάτι καλό, τόνισε ότι "υπάρχει φλόγα και αισιοδοξία. Χρειάζονται και χρήματα όμως. Θα προσπαθήσουμε και θα το παλέψουμε".

Ο έμπειρος τεχνικός στα χέρια του οποίου έχει ανατεθεί η επανεκκίνηση του ΟΦΗ, ο Ρούλης Αλμπάνης, τόνισε ότι "έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθεια μας. Κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε σε αυτό που έχω στο μυαλό μου. Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε 10 μέρες και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια ομάδα που θα πουλάει ακριβά το τομάρι της. Ο στόχος μας είναι μέχρι τη διακοπή του Δεκέμβρη, να δούμε που βρισκόμαστε. Μέχρι τότε, θέλουμε να κάνουμε όσο πιο πολλές νίκες μπορούμε και ίσως τότε επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας".

Η παραμονή του Νίκου Μποχωρίδη στο ρόστερ του ΟΦΗ, θεωρείται μεγάλη επιτυχία, για την επιτροπή μπάσκετ. Ο έμπειρος γκάρντ, θα προσφέρει για 9η χρονιά τις υπηρεσίες του, στην ομάδα.

Οπως είπε "είμαι πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Είμαι αισιόδοξος , έχουμε μια ομάδα, με πολλά νέα παιδιά. Μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά. Οι άνθρωποι που ανέλαβαν και ο προπονητής προσπαθούν να στήσουν κάτι καινούργιο. Μέσα απο τα τέστ που έχουμε μπροστά μας, θα δούμε που βρισκόμαστε και πως θα προχωρήσουμε στη συνέχεια".

Ο Μάριος Πρωτογεράκης, ανέφερε με τη σειρά του, ότι "είναι μια νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπουμε ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Το ίδιο κάνουμε και εμείς οι παίκτες. Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, τη Γ' Εθνική. Εύχομαι η ομάδα να φτάσει στα πλει-οφ γιατί όχι και στην άνοδο".

Ο σέντερ του ΟΦΗ Βασίλης Μπαρδάκας, ανέφερε με τη σειρά του ότι "είμαι δεύτερη χρονιά στον ΟΦΗ, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Η ομάδα φέτος είναι διαφορετική με πολλά νέα παιδιά. Θα βασιστούμε στον κορμό μας και εύχομαι να πάνε όλα καλά".

Ο Χρήστος Σκάνδαλος, βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης απο τον περσινό σοβαρό τραυματισμό του. Ωστόσο, δουλεύει για να επιστρέψει και να βοηθήσει την ομάδα. Οπως είπε "προέρχομαι απο ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν το τέλος της περσινής περιόδου. Προσπαθώ όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εύχομαι να βοηθήσω και εγώ την ομάδα, σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Θέλουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο και η ομάδα να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στις υψηλότερες κατηγορίες".