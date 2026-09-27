Σίσσυ Χρηστίδου: Η απάντηση στο ενδεχόμενο δεύτερου γάμου

Η Σίσσυ Χρηστίδου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή, αλλά και για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να προστατεύσει κανείς την προσωπική του ζωή όταν η δουλειά του βασίζεται στη δημόσια έκθεση;

Δεν είναι πάντα εύκολο. Στη δική μου περίπτωση, ήταν αρκετά δύσκολο πολλές φορές. Το καταλαβαίνω γιατί είναι κατά κάποιον τρόπο μέρος της δουλειάς μας

Δείχνετε αρκετά δυναμική και εξωστρεφής, έτοιμη να ανταπεξέλθετε μόνη σας στις όποιες δυσκολίες. Έχετε νιώσει όμως την ανάγκη να αφεθείτε συναισθηματικά και να πορευτείτε με ένα νέο άνθρωπο στην προσωπική σας ζωή; Σας λείπει η συντροφικότητα;

Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω μόνη μου στις περισσότερες δυσκολίες, αλλά είμαι ευλογημένη καθώς δεν έχει χρειαστεί να το κάνω ποτέ. Έχω μια πολύ δεμένη οικογένεια που ήταν πάντα δίπλα μου και πιστούς και αφοσιωμένους φίλους που έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο και στα προβλήματα. Πραγματικά, αυτή είναι η περιουσία μου και είναι σπουδαία και σπάνια.

Σας ελκύει η ιδέα μιας σταθερής μακροχρόνιας σχέσης ή, ενδεχομένως, ενός δεύτερου γάμου;

Πάντα ήμουν πιστός και σταθερός άνθρωπος. Μακροχρόνιες είναι σχεδόν όλες οι σχέσεις μου, από τις φιλικές και τις συντροφικές μέχρι και τις επαγγελματικές. Μου αρέσει να επενδύω στους ανθρώπους και, επειδή δεν το κάνω εύκολα, όταν το κάνω είναι με όλη μου την ψυχή. Ο γάμος όμως είναι διαφορετικό κεφάλαιο, ειδικά όταν έχεις κάνει ήδη έναν και έχεις παιδιά. Δεν είναι απλή απόφαση και πρέπει να σταθμίσεις πολλούς παράγοντες.

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