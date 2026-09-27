Politico για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ερωτηματικά στην Ελλάδα για τα κέντρα ευεξίας»

Στον σοκαριστικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στον ανεξέλεγκτο κλάδο της αναζωογόνησης και της ευεξίας στην Ελλάδα αναφέρεται σε άρθρο του το Politico, το οποίο επισημαίνει πως το θλιβερό αυτό γεγονός άσκησε πίεση στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα.

Ο πρόσφατος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, έφερε στο προσκήνιο τις σοβαρές ανησυχίες γύρω από τη λειτουργία των κλινικών ευεξίας στην Ελλάδα. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη πίεση στην κυβέρνηση να λάβει αυστηρότερα μέτρα για τον ανεξέλεγκτο κλάδο της ευεξίας.

Η πλασμαφαίρεση, μια ιατρική μέθοδος που εφαρμόζεται κυρίως για αυτοάνοσες παθήσεις, προσφέρεται από ορισμένες κλινικές ευεξίας ως μέθοδος αποτοξίνωσης και ενίσχυσης της υγείας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεραπεία που υποβαλλόταν ο Μαζωνάκης πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας που, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή της.

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Αναλυτικά, το Politico γράφει:

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας 54χρονος τραγουδιστής, πέθανε από καρδιακή προσβολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση – μια ιατρική διαδικασία που συνήθως χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αυτοάνοσων διαταραχών, αλλά προσφέρεται από κλινικές ευεξίας ως θεραπεία αποτοξίνωσης του σώματος με σκοπό την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας που δεν διέθετε άδεια για να κάνει αυτή τη “θεραπεία”, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο αναπτυσσόμενος τομέας της ευεξίας στην Ελλάδα έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής. Ειδικοί στον τομέα της υγείας, ιατρικοί σύλλογοι και η ελληνική αντιπολίτευση υποστηρίζουν ότι ο κλάδος αυτός είναι γεμάτος από κλινικές που λειτουργούν χωρίς έλεγχο και προσφέρουν αμφισβητήσιμες ιατρικές θεραπείες, όπως εξισορρόπηση ορμονών, προγράμματα αποτοξίνωσης, ολιστική θεραπεία και σαμανικές πρακτικές.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας της Ελλάδας αποκάλυψε τις τελευταίες ημέρες μια σειρά φερόμενων παραβάσεων σε ολόκληρο τον κλάδο, μεταξύ των οποίων κέντρα αισθητικής που πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία δερματολόγου και τράπεζες βλαστοκυττάρων που λειτουργούν χωρίς άδεια. Έχουν αναφερθεί επίσης περιπτώσεις γιατρών που φέρεται να εκδίδουν συνταγές χωρίς να πραγματοποιούν φυσική εξέταση, καθώς και κλινικές που λειτουργούν χωρίς την παρουσία γιατρού.

Οι λεπτομέρειες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν συγκλονίσει τη χώρα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν δικαστικές και αστυνομικές αρχές, υπάρχει ένα ανεξήγητο κενό 87 λεπτών μεταξύ της στιγμής που ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του και της στιγμής που έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι μέλη του προσωπικού της κλινικής, όπου πέθανε ο καλλιτέχνης, έψαχναν στο διαδίκτυο για το πώς θα κάνουν ανάνηψη.

Η κλινική, η οποία βρίσκεται σε μια αριστοκρατική γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας, έχει ιστορικό παραβάσεων, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους και έχει επιβάλει στο παρελθόν πρόστιμο.

Οι δύο υπεύθυνοι γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία με πιθανό δόλο. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ένας από τους γιατρούς που βρίσκονται στο επίκεντρο, δηλώνει ότι δεν είχε άμεση συμμετοχή στην ιατρική επέμβαση του τραγουδιστή καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασθενής της συζύγου του. Η Ιωάννα Γάκα με τη σειρά της δηλώνει πως ακολούθησε τα ιατρικά πρωτόκολλα.

Οι εισαγγελείς διέταξαν τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του ΙΣΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο σύλλογος διενήργησε ορθά τους ελέγχους, παρακολούθησε τις ιατρικές άδειες και χειρίστηκε τις σχετικές καταγγελίες.

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