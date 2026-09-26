Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές, «βουτιά» στην κατανάλωση – Τι αλλάζει από την Τρίτη

Η ακρίβεια στα καύσιμα εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οδηγούς, με την αγορά να προετοιμάζεται για νέο γύρο ανατιμήσεων από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισμού να καταγράφουν υστέρηση στις εισπράξεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων.

Ειδικότερα, η εικόνα που διαμορφώνεται, συνδυάζει δύο διαφορετικές πιέσεις. Από τη μία πλευρά, η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από την άλλη, τα φορολογικά έσοδα που συνδέονται με την κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων, δεν έχουν κινηθεί στα επίπεδα που είχαν προβλεφθεί για το πρώτο οκτάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, οι εισπράξεις από τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων διαμορφώθηκαν περίπου στα 2,63 δισ. ευρώ. Ο στόχος του Προϋπολογισμού ήταν περίπου 2,82 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να προκύπτει υστέρηση της τάξης των 193 εκατ. ευρώ ή περίπου 7%.

Μάλιστα, σε επίπεδο συνολικών εισπράξεων από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, τα έσοδα έφθασαν τα 4,662 δισ. ευρώ και παρέμειναν κατά 230 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο.

Η απόκλιση στα ενεργειακά προϊόντα αποτελεί ένδειξη συγκράτησης της κατανάλωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η επιβάρυνση των νοικοκυριών από το κόστος των μετακινήσεων έχει αυξηθεί αισθητά. Δεν αρκεί, ωστόσο, από μόνη της για να τεκμηριώσει ότι η υστέρηση προέρχεται αποκλειστικά από περιορισμό των μετακινήσεων.

Πού έχουν φτάσει οι τιμές στα καύσιμα

Οι τιμές που συναντούν οι οδηγοί στα πρατήρια, εξηγούν σε σημαντικό βαθμό την πίεση που ασκείται στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η αμόλυβδη εξακολουθεί να πωλείται πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο σε πολλές περιοχές. Ακόμη ακριβότερη είναι η εικόνα στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή βρίσκεται κοντά στα 2,40 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε επιμέρους πρατήρια καταγράφονται υψηλότερες τιμές.

Το επόμενο διάστημα, μάλιστα, δεν προδιαγράφεται άμεση ανακούφιση για τους καταναλωτές. Οι κινήσεις στη χονδρική αγορά δημιουργούν συνθήκες για νέες αυξήσεις, οι οποίες αναμένεται να περάσουν στις διυλιστηριακές τιμές από την Τρίτη.

Νέες αυξήσεις σε βενζίνη και ντίζελ από τις 29 Σεπτεμβρίου

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η μεταβολή που έχει συντελεστεί στις τιμές από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΡΤ, στις 26 Σεπτεμβρίου η διυλιστηριακή τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1,63 ευρώ ανά λίτρο. Στις 27 Φεβρουαρίου, κατά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ήταν 1,26 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχει, επομένως, προστεθεί επιβάρυνση 37 λεπτών ανά λίτρο. Η αμόλυβδη είχε φθάσει προηγουμένως στα 1,60 ευρώ ανά λίτρο στις 21 Μαΐου, πριν κινηθεί στα ακόμη υψηλότερα σημερινά επίπεδα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στο πετρέλαιο κίνησης. Στις 27 Φεβρουαρίου η διυλιστηριακή τιμή του ντίζελ βρισκόταν στα 1,09 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου άγγιξε τα 1,64 ευρώ.

Στις 26 Σεπτεμβρίου έχει υποχωρήσει στα 1,56 ευρώ ανά λίτρο, παρουσιάζοντας μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τις αρχές της εβδομάδας. Παρά την υποχώρηση αυτή, παραμένει ακριβότερο κατά 47 λεπτά ανά λίτρο σε σύγκριση με την τιμή της 27ης Φεβρουαρίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Παράγοντες της αγοράς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένουν νέες αυξήσεις στις διυλιστηριακές τιμές τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ, ενώ ο Σεπτέμβριος οδεύει προς ολοκλήρωση σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για την αγορά καυσίμων.

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