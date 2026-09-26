Ποδόσφαιρο γυναικών: Εντός έδρας ήττα (2-1) από την Κηφισιά για τον ΟΦΗ

Ποδαρικό με ήττα και στα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, με την Κηφισιά να περνά νικηφόρα από το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

Οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν (0-1) μόλις στο έβδομο λεπτό με την Μπαλντίδη. Ο ΟΦΗ είχε απάντηση και ισοφάρισε (1-1) με τη Νικόλ Ριμπάνσκα στο 15ο λεπτό μετά από ασίστ της Χιμένα. Ήταν το πρώτο γκολ του ΟΦΗ στο φετινό πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών.

Το τελικό σκορ 2-1 διαμορφώθηκε στο 67ο λεπτό με σέντρα σουτ της Ντα Σίλβα, η οποία “κρέμασε” την τερματοφύλακα του ΟΦΗ. Λίγο νωρίτερα η (Κολομβιανή) Χιμένα έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα της Κρήτης, με την τερματοφύλακα της Κηφισιάς να κάνει την επέμβαση του αγώνα στο πλασέ της επιθετικού του ΟΦΗ.

Η ομάδα της Κηφισιάς είχε (και) δύο δοκάρια στο δεύτερο ημίχρονο, με την Γιοβάνη στο 49ο και την Θεοδωράκη στο 61ο λεπτό.

Διαιτητής: Αντώνιος Κουκλάκης (Χανίων)



Βοηθοί: Ειρήνη Μπαντά (Χανίων), Αικατερίνη Βράγκου (Χανίων)

ΟΦΗ: Βήκα, Μπαταούλα, Ταχραμάνη (46′ Λαμπράκη), Παπαδοπούλου (87′ Καρνουμουράκη), Δρακογιαννάκη (46′ Γιαζατζίδη), Χιμένα (82′ Τρούλη), Κυδωνάκη, Σπαθαράκη, Χαριτάκη, Λασού, Ριμπάνσκα.