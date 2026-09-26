ΣΑΒ.26 Σεπ 2026 20:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 93-80: Χωρίς να ιδρώσει, στον τελικό του Σούπερ Καπ!

ολυ
clock 19:18 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Το 5ο διαδοχικό τρόπαιο του ελληνικού Super Cup θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης, με «καυτό» «κουαρτέτο» τους Ντόντα Χολ (19π. και 7 ριμπάουντ), Ζαν Μοντέρο (19π. μ 3/7 τρίποντα και 5 ασίστ), Σάσα Βεζένκοφ (16π., 6ρ. και 4 ασ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (14π. με 4/8 τρίποντα), έφτασε άνετα στη νίκη, με 93-80 επί της ΑΕΚ, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του 7ου Super Cup της Greek Basketball League, στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου. Απέναντί του θα βρει την Κυριακή (27/9), στις 20:00, τον νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού (21:00) Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Δεκάλεπτα: 28-18, 46-37, 74-62, 93-80

Διαιτητές: Τσαρούχα, Καρπάνος, Αγραφιώτης

Ολυμπικός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 6 (3/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8 ασίστ, 1 λάθος), Γουόρντ 7 (2/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Βεζένκοφ 14 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Ντόρσεϊ 14 (1/1 δίποντο, 4/8 τρίποντα), Χολ 19 (8/9 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μοντέρο 19 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πλώτας, Παπανικολάου (0/4 τρίποντα), Νετζήπογλου 2, Εντιάι 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Καραγιαννίδης 2, Φουρνιέ 5 (1 τρίποντο, 1 ασίστ, 6 λάθη)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Πίνκνι 4, Νόλεϊ 12 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ασίστ), Φλιώνης, Τζόσεφ 16 (5/10 δίποντα, 6/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μπάρτλεϊ 6 (2/8 σουτ, 6 ασίστ), Κατσίβελης 10 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Λαρεντζάκης 6 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λεκαβίτσιους 3 (1), Τσαλμπούρης 18 (6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερτέλ 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μπάσκετ Ολυμπιακός ΑΕΚ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis