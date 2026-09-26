Ολυμπιακός - ΑΕΚ 93-80: Χωρίς να ιδρώσει, στον τελικό του Σούπερ Καπ!

Το 5ο διαδοχικό τρόπαιο του ελληνικού Super Cup θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης, με «καυτό» «κουαρτέτο» τους Ντόντα Χολ (19π. και 7 ριμπάουντ), Ζαν Μοντέρο (19π. μ 3/7 τρίποντα και 5 ασίστ), Σάσα Βεζένκοφ (16π., 6ρ. και 4 ασ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (14π. με 4/8 τρίποντα), έφτασε άνετα στη νίκη, με 93-80 επί της ΑΕΚ, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του 7ου Super Cup της Greek Basketball League, στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου. Απέναντί του θα βρει την Κυριακή (27/9), στις 20:00, τον νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού (21:00) Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Δεκάλεπτα: 28-18, 46-37, 74-62, 93-80

Διαιτητές: Τσαρούχα, Καρπάνος, Αγραφιώτης

Ολυμπικός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 6 (3/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8 ασίστ, 1 λάθος), Γουόρντ 7 (2/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Βεζένκοφ 14 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Ντόρσεϊ 14 (1/1 δίποντο, 4/8 τρίποντα), Χολ 19 (8/9 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μοντέρο 19 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πλώτας, Παπανικολάου (0/4 τρίποντα), Νετζήπογλου 2, Εντιάι 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Καραγιαννίδης 2, Φουρνιέ 5 (1 τρίποντο, 1 ασίστ, 6 λάθη)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Πίνκνι 4, Νόλεϊ 12 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ασίστ), Φλιώνης, Τζόσεφ 16 (5/10 δίποντα, 6/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μπάρτλεϊ 6 (2/8 σουτ, 6 ασίστ), Κατσίβελης 10 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Λαρεντζάκης 6 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λεκαβίτσιους 3 (1), Τσαλμπούρης 18 (6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερτέλ 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ)