Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα: Εκτός κινδύνου η 10χρονη - Το κίνητρο που εξετάζεται

Eκτός κινδύνου νοσηλεύεται το 10χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε το βράδυ εξαιτίας των πυροβολισμών που σημειώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα έξω από καφέ-μπαρ στην οδό Αγορακρίτου, στον Άγιο Παντελεήμονα. Η μητέρα της ανήλικης - αλβανικής καταγωγής και κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η 10χρονη φέρεται να χτυπήθηκε στη γάμπα από θραύσμα σφαίρας και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση του εν λόγω θραύσματος που προκάλεσε τον τραυματισμό της.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τέσσερα άτομα, τα οποία επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από την επιχείρηση και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ, την ώρα που στο καφέ-μπαρ βρίσκονταν πελάτες και διέφυγαν με το ίδιο όχημα, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο και καμένο σε ερημική περιοχή στον Ασπρόπυργο. Στο το εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε ένα καλάσνικοφ, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης

Τα κίνητρα της επίθεσης διερευνούν οι Αρχές με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις τους να κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα μεταξύ συμμοριών Αλβανών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ωστόσο, να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί, ενώ εξετάζεται και το ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, είχε συλληφθεί το 2016 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών και για υπόθεση ναρκωτικών, μετά από συμπλοκή με αστυνομικούς σε χασισοφυτεία, ενώ είχε αποφυλακιστεί το 2021 από τις Φυλακές Μαλανδρίνου με περιοριστικούς όρους.

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