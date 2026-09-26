ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Πολιτική που χτυπά την ακρίβεια (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Δήλωση on camera του Γραμματέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκου Παππά:

Όταν το βυτιοφόρο βγει από την πύλη του διυλιστηρίου, είναι αργά για την τσέπη σου. Το κακό έχει συμβεί με απόφαση Μητσοτάκη. Δεν φταίει το πρατήριο.

Πρώτα απ’ όλα υπάρχει το κέρδος από τη διύλιση. Είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και 200% πάνω από το 2019. Από πάνω έρχεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, που η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει.

Πόσο Ευρωπαίοι είμαστε όταν έντεκα χώρες έχουν μειώσει ήδη τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα; Πόσο Ευρωπαίοι είμαστε όταν το πετρέλαιο θέρμανσης άνοιξε στο Βέλγιο στο 1.5 ευρώ και ο βασικός μισθός είναι στις 2370 ευρώ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο τροπολογίες: μία για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κατώτερο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία για να μπει πλαφόν στο μεικτό κέρδος διύλισης.

Δεν λέμε κάτι τρελό. Να πάμε στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου: 12 δολάρια αντί για 23.

Με τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στο 1 ευρώ και 20 λεπτά και οι τιμές των καυσίμων θα μειωθούν άμεσα 40 λεπτά το λίτρο. Θα τις ψηφίσουν;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έκρηξη στην Πλάκα: Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή - Συνεχίζονται οι έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους

Ηράκλειο - ενδοοικογενειακή βία: Έως και 6 αυτόφωρα την ημέρα - Τρομακτική αύξηση

Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 160 άτομα, από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, στα νότια του νησιού