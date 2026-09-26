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Η Δανάη Μπάρκα ξέχασε να δηλώσει τον γάμο της στο ληξιαρχείο

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clock 17:00 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δανάη Μπάρκα ξέχασε να δηλώσει τον κόσμο της στο ληξιαρχείο, και όπως έκανε η ίδια γνωστό πλήρωσε πρόστιμο μαζί με τον σύζυγό της.

Η παρουσιάστρια τράβηξε βίντεο από τη διαδρομή μαζί με τον σύζυγό της προς το ΚΕΠ, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με χιούμορ και αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο κατευθύνονταν εκεί.

«Θα σας πω τώρα πού πάμε. Πάμε στα ΚΕΠ, διότι χρωστάμε ένα χαρτί του γάμου και πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας», είπε χαρακτηριστικά.

@danaibarka__ Το παραβολάκι μου είναι το πιο φίνο 💁🏽‍♀️😂🤯 ——- #today #f ♬ πρωτότυπος ήχος - Danai Barka 🌻

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Δανάη Μπάρκα Γάμος
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