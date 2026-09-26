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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταβλήθηκαν 14,6 εκατ. ευρώ σε 34.200 δικαιούχους για το αυξημένο κόστος λιπασμάτων

λιπασμα
clock 17:12 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε την πληρωμή 14,6 εκατ. ευρώ σε 34.200 δικαιούχους της τρίτης περιόδου υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, λόγω της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων.

Η 3η περίοδος αφορά παραστατικά αγοράς λιπασμάτων, που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2026.

Οι σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκαν από 7 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2026 από δικαιούχους, που είχαν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές σε 68.000 δικαιούχους, συνολικού ύψους 34 εκατ. ευρώ.

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