Σύλλογος Αυτισμού Ρεθύμνου: Συγκινητικός αποχαιρετισμός στην φιλόλογο Αναστασία Φρυγανάκη

Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ευγνωμοσύνης, ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και Νοητική Αναπηρία Ρεθύμνου εξέδωσε ευχαριστήριο μήνυμα στη μνήμη της διακεκριμένης φιλολόγου Αναστασίας Φρυγανάκη. Η απώλεια μιας γυναίκας που ταύτισε τη ζωή της με τον πολιτισμό, το ήθος και την προσφορά στην κρητική παράδοση αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική κοινωνία, αλλά και στον ίδιο τον φορέα.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

ΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΥΓΑΝΑΚΗ

Η Αναστασία Φρυγανάκη δεν είναι πια μαζί μας. Η φωτεινή παρουσία της, οι βαθιές πολιτισμικές της



αξίες, το ήθος της και η αγάπη της για το κοινό καλό θα λείψουν πολύ από τον τόπο μας.



Υπήρξε μια ξεχωριστή πρέσβειρα του πολιτισμού και μια ακούραστη αγωνίστρια για τη διάσωση και



ην ανάδειξη του ελληνικού πνεύματος, της τοπικής ιστορίας και της λαϊκής κουλτούρας της Κρήτης,



μεταφέροντας τη φωνή και τον πλούτο της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.

Η συμβολή της υπήρξε ανεκτίμητη και η παρουσία της αναντικατάστατη. Θα θυμόμαστε την αγκαλιά



της, το χαμόγελό της, τη ζωντάνια και τη διαρκή, αειθαλή παρουσία της σε κάθε δράση που



υπηρετούσε τον φυσικό και τον πολιτιστικό μας πλούτο.

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και Νοητική Αναπηρία Ρεθύμνου εκφράζει τα



θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συγγενείς της Αναστασίας και ευχαριστεί από



καρδιάς τους πολυάριθμους φίλους και ανθρώπους που, αντί στεφάνων, προσέφεραν ένα σημαντικό ποσό για την υποστήριξη και την υλοποίηση δράσεων του ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ρεθύμνου.



Νιώθουμε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι από την απώλειά της, η οποία αποτελεί πλήγμα και για τον



δικό μας φορέα.

Ο γιος της, Βαγγέλης Λινοξυλάκης, εργάζεται εδώ και χρόνια ως μουσικός στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ρεθύμνου, προσφέροντας με αγάπη και συνέπεια το δικό του πολύτιμο λιθαράκι, αποτυπώνοντας τις αξίες και την αγάπη για τον άνθρωπο που κληρονόμησε από τη μητέρα του.

Η έμπρακτη στήριξη που προσφέρεται στον φορέα μας στη μνήμη της Αναστασίας Φρυγανάκη



γίνεται πράξη με την υποστήριξή της στο δικό της όραμα: την ενδυνάμωση του φορέα μας, ώστε να ανοίγει νέους δρόμους υποστήριξης, συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία.



Ευχόμαστε καλή ανάπαυση, δύναμη και υπομονή στους δικούς της ανθρώπους.



Το Δ.Σ., οι γονείς-μέλη, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές, οι φίλοι και οι ωφελούμενοι του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου.

Διαβάστε επίσης

Έκρηξη στην Πλάκα: Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή - Συνεχίζονται οι έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους

Θρίλερ στην Πλάκα: Διαρροή αερίου «δείχνουν» οι έρευνες – 5 αγνοούμενοι στα συντρίμμια